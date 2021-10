Le jour le plus spécial pour le joueur du Barça Luís Frade

27/10/2021 à 20h41 CEST

Le Barça tentera de remporter sa cinquième victoire en Ligue des champions ce jeudi à 20h45. sur le terrain du florissant FC Porto dans une journée où le Portugais Luís Frade sera le protagoniste.

Né le 11 septembre 1998 à la périphérie de Porto dans la ville de Rio Tinto, le pivot barcelonais n’a jamais joué dans les ‘dragons’, depuis qu’il a commencé sa carrière à Àguas Santas de Maia (10 km au nord de la ville « invaincue »). Là, il a joué trois saisons et en 2018, il a signé pour le Sporting de Portugal à tout juste 19 ans et avec le sentiment général qu’il avait tout pour marquer une époque.

Tant que David Barrufet a opté pour sa signature il y a deux étés Et maintenant, à seulement 22 ans, il forme avec Ludovic Fàbregas et le jeune Artur Parera la plus jeune et la plus puissante shortlist des pivots de la Ligue des champions.

Ce jeudi, il retournera dans sa ville natale pour se mesurer à un FC Porto qui a vu l’un de ses référents, le gardien Alfredo Quintana, mourir en février des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. Frade était un grand ami à lui et il restera sûrement dans la mémoire du Barça aujourd’hui.

Frade, contre Veszprém lors de son passage au Sporting

« Jouer dans ma ville, dans ma maison sera spécial et j’attends le match avec impatience.. Nous sommes face à une équipe très équilibrée qui joue très bien à sept contre six. Nous nous habituons encore aux idées du coach et les choses se passent bien & rdquor;, a commenté Luís Frade.

Rival dur

Sous les ordres du légendaire ex-centre suédois Magnus Andersson depuis 2018 (il a joué quelques mois à Ademar), Le FC Porto continue de progresser et dans cette Ligue des Champions, ils ont déjà battu Flensburg (28-27) et le Dinamo Bucuresti de Xavi Pascual (26-27).

Les internationaux portugais Diogo Branquinho (extrême gauche), Rui Silva (centre), António Areia (extrême droite), les pivots Lusocuban Daymaro Salina et Victor Iturriza (avait un accord à signer pour le Barça l’été dernier) et l’arrière gauche croate Ivan Sliskovic.

Iturriza était très proche de s’habiller en azulgrana

Ortega : « Nous jouerons sur un court très chaud & rdquor;

Carlos Ortega a admis que son équipe vient de jouer contre le PSG « notre jeu le plus sérieux et nous devons continuer dans cette ligne. Nous jouerons sur un court très chaud qui sera plein & rdquor ;.

« Le FC Porto est peut-être l’équipe qui joue le plus et le meilleur à sept contre six., nous devrons donc être très attentifs à cela. En plus du gardien qui est malheureusement décédé, ils ont perdu l’arrière droit André Gomes (Melsungen) et le défenseur central Martins (Pick Szeged), mais ils restent une équipe très importante & rdquor;, a déclaré le joueur de Malaga.