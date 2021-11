Le jour où Bernardo Montoya, l’assassin de Laura Luelmo, a demandé à être enfermé pour toujours

13/11/2021 à 05:00 CET

Vanesa lozano

« Ne me laisse pas sortir parce que je vais le refaire. » Dès qu’il a comparu devant le juge après avoir été arrêté pour violer et tuer Laura Luelmo, Bernardo Montoya Il a avoué le crime, a déclaré catégoriquement que, s’il en avait l’occasion, il attaquerait à nouveau une autre femme et a supplié le magistrat d’ordonner immédiatement son emprisonnement.

Elle a, de l’avis des chercheurs consultés par OPEN CASE, la chaîne de l’enquête et de l’événementiel de Prensa Ibérica, dans « l’un des rares moments de repentir y lucidez » que el asesino, de 50 años (y que había pasado ya 20 de ellos en prisión por otro crimen y dos robos con violencia), ha tenido desde que el 12 de diciembre de 2018 secuestró y acabó a golpes con la vida de la Enseignant de 26 ans de Zamora auquel je venais d’arriver El Campillo (Huelva) pour donner des cours de plastique dans un institut de la ville voisine de Nerva.

Maintenant, Montoya doit s’asseoir devant neuf membres d’un jury populaire qui décidera de leur avenir dans le procès qui s’ouvre ce lundi devant le tribunal de Huelva. est accusé de détention illégale, agression sexuelle et meurtre. Et après changer de version des faits au moins à trois reprises, dans une tentative désespérée de reculer et de plaider innocent, les enquêteurs ne lui font pas confiance pour répéter cet « élan de sincérité », mais ils le font dans les multiples preuves recueillies par la Garde civile.

Il « regardait et traquait »

L’arrivée de Laura Luelmo, une jeune et belle fille, à El Campillo, une ville du bassin minier de Ríotinto de 2 000 habitants, n’est pas passée inaperçue par Montoya, son voisin de la maison d’en face. Il y a deux mois, l’homme, né à Badajoz, maçon et soudeur au chômage, avait recouvré sa liberté après avoir purgé sa peine pour le meurtre d’une vieille femme et, depuis lors, il passait ses journées stationné à la porte d’une ancienne maison familiale située au numéro 1 de la rue Cordoue, à la périphérie d’El Campillo, devant un feu qu’il tirait lui-même à ses pieds pour se réchauffer en regardant ses voisins.

Juste deux jours « regarder et traquer » ils suffisaient à Laura « tourner la tête » avec elle, selon les enquêtes de la Garde civile. Peu de temps avant sa disparition, la jeune femme a envoyé un message WhatsApp à son petit-ami l’avertissant qu’elle se sentait agitée dans sa nouvelle destination : « J’ai un voisin gitan qui me fait un peu peur ». C’était Montoya. Il l’a vue quitter la maison cet après-midi d’hiver pour aller au supermarché et « a décidé que c’était le moment idéal pour l’agresser», selon les sources consultées par CASO ABIERTO.

Son père, son point faible

« Dès qu’elle s’est un peu éloignée, j’ai couru vers ma voiture. J’ai fait et contourné un détour, j’ai d’abord pris la ruelle. Là, j’ai attendu qu’elle arrive », a déclaré Bernardo Montoya après son arrestation. Même les tueurs les plus cruels ont un point faible, leur talon d’Achille. Celui de l’assassin de Laura, selon la Garde civile, est son père, qu’il a « beaucoup de respect ». Pour cette raison, dès son arrestation, « il était déterminé à dissocier le crime de la maison d’El Campillo, qui appartient à son père. Montoya savait que lorsque les atrocités qu’il avait commises avec Laura y ont été découvertes, sa famille ne pourrait jamais l’habiter ou le vendre » se souvient un chercheur.

Les efforts de Montoya étaient inutiles. L’enquête de la Garde civile a découvert que l’homme avait amené Laura chez lui par la force ou la tromperie avec l’intention de l’agresser sexuellement. Comme ce journal l’a appris, Montoya s’est trompé qu’il était sur le point de sauver la vie de sa victime. « Quand tu as déjà la fille chez toi et à ta merci, souviens-toi qu’il a laissé le feu dehors, à la porteAu vu de tous les voisins et, comme il craint que quelqu’un aille chez lui pour l’avertir alors qu’il commet le crime, il décide de sortir la chercher et de laisser Laura à l’intérieur », expliquent des sources au dossier.

Sur le point de s’échapper

« Montoya dit à Laura que si elle reste immobile et t’attend à la maison, ça ne fera pas de malIl espère qu’il l’écoutera et s’en va. Mais lorsqu’il rentre avec le brasero, il trouve la jeune femme dans la cuisine, la pièce la plus proche de la rue, essayant de s’échapper. Il reconnaît que ils se mettent très en colère, ils luttent et, dans cette lutte, le feu tombe à terre. « La garde civile a trouvé la cendre reste sur le sol de la cuisine, tout près de la porte qui donne sur la rue, ce qui corroborerait cette première version que Montoya a donnée aux enquêteurs.

Ensuite, l’accusé « a commencé à lui donner coups et coups à Laura sur la tête et le corps (l’autopsie a déterminé comme la cause finale du décès un dernier coup très fort au front) avec un objet dur et lourd, tel que un bâton, un marteau ou une pierre« pour l’empêcher de s’enfuir, il lui a attaché les mains et lui a couvert la bouche avec du ruban adhésif pour l’empêcher de crier. Alors que la jeune fille était déjà « grièvement blessée et sans défense », il l’a transférée dans l’une des pièces et l’a violée. Au cours de l’inspection visuelle, les agents trouveraient Le sang de Laura dans la chambre.

j’étais encore en vie

Avec la fille déjà inconsciente, Montoya a enveloppé son corps à moitié nu dans une couverture, l’a mis dans le coffre de son Alfa Romeo avec les vêtements de la jeune femme et l’a jeté sur une route de campagne rocailleuse dans le place de Las Mimbreras, à quatre kilomètres d’El Campillo, où les enquêteurs disent qu’il l’a laissée encore en vie. Son corps a été retrouvé par la Garde civile cinq jours après sa disparition, à seulement 200 mètres de l’endroit où ils ont trouvé le jeans et d’autres effets personnels de Laura.

« Je l’ai déshabillée jusqu’à la taille et j’ai essayé de la violer« Montoya a fini par reconnaître dans sa première déclaration. Mais il a ajouté qu’il n’avait pas pu terminer l’agression sexuelle : « Même si elle était inconsciente, je ne pouvais pas ». Une fois en prison et sur la recommandation de son avocat, Montoya a subi des tests médicaux pour tenter de montrer que ont des problèmes d’érection et sont impuissants.

Débris dans le vagin et la poitrine

La vérité est que les médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie du cadavre de Laura n’ont trouvé aucun reste du sperme de son agresseur et meurtrier sur son corps, mais ils l’ont fait. restes biologiques de l’homme dans le vagin et le sein de la fille, comme OPEN CASE l’a appris. Pour l’accusation et les accusations « il ne fait aucun doute » que Montoya a violé Laura « avec pénétration vaginale » et ils espèrent que cela pourra être prouvé lors du procès.

L’accusé a fait subir à Laura « des souffrances inutiles et des souffrances plus intenses que celles nécessaires pour provoquer sa mort », précise le parquet, qui rappelle que Montoya est un « récidiviste » car il a déjà tué une vieille femme et, après avoir assassiné Laura , Il a menacé de tuer à nouveau s’il était libéré.

Quatre ans avant d’être assassinée, Laura Luelmo s’exprimait ainsi sur les réseaux sociaux : « Ils t’apprennent à ne pas aller seul dans des endroits sombres au lieu d’apprendre aux monstres à ne pas l’être ». Le sien, Bernardo Montoya, fait maintenant face à une prison permanente révisable.