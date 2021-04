Le jour où Blair Waldorf et Seth Cohen sont tombés amoureux

Il n’arrêtait pas de la « cogner » deux ou trois fois. Mais l’histoire d’amour de Meester et Brody ne commencerait que plusieurs années plus tard. Les acteurs enfin ils ont travaillé ensemble sur le film The Oranges en 2011. À l’époque, Leighton était sur le point de dire au revoir à Blair Waldorf.

«Nous avons fait ce film ensemble», a-t-il déclaré. «Je sortais avec quelqu’un à l’époque … Alors nous nous sommes rencontrés de temps en temps par des amis de travail communs. Et puis nous ne nous sommes pas réunis environ un an après ce film, quand j’étais célibataire« .

Leighton Meester et Adam Brody en 2014 (Mike Coppola)

« J’étais très attiré par le saut. C’est une créature céleste », dit-il.« Je pensais que c’était magnifique. Et même quand on a fait le film, il y avait de la chimie là-bas, mais je sortais avec quelqu’un. Mais il n’avait aucune idée s’il était une bonne personne ou non. Et en fait, j’ai supposé probablement pas C’est au cours des premières années que je ne l’ai pas rencontrée, juste parce que, je ne connais pas les potins« .