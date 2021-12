Le jour où Carmen Salinas était en prison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans les souvenirs de Carmen Salinas, publiés de son vivant sur son compte YouTube, l’interprète de Torreón a revécu une anecdote où elle racontait avoir passé quelques heures en prison alors qu’elle était jeune.

La vie de Carmen Salinas était pleine d’apprentissages difficiles et d’anecdotes émotionnelles qu’elle a partagées avec ses fans sur les réseaux sociaux.

« Tere, l’« ivrogne », m’a donné mon argent, mes sous, Consuelo et Julia Paleta aussi. Son partenaire est arrivé et ils ont tous les deux commencé à boire et le temps a passé et ils ont commencé à se battre et ils ont commencé à jurer, et je chante et chante, me faisant le touriste. Dans l’un d’eux, ils commencent à s’accrocher même aux coups et je me souviens qu’il n’arrêtait pas de chanter. Et le voisin bavard qui a parlé à la police ne manquait pas ».

Avec l’irruption des éléments de sécurité, Carmen Salinas était au milieu de l’arrestation ; Cependant, loin de courir chez elle, elle est allée avec son voisin détenu.

En l’absence de l’actrice, la mère de la célèbre femme a commencé à la chercher parmi les voisins, jusqu’à ce qu’ils annoncent qu’elle avait été arrêtée.

« Ma mère s’est mise à me chercher dans tout le quartier : » N’as-tu pas vu Carmelita ? » Ma mère a demandé, jusqu’à ce qu’ils lui disent : » Non, Dona Carmen, ils ont pris Tere pendant longtemps et ont pris la fille. » et là, ma mère se rend à la préfecture de police pour parler avec le commandant ».

Après l’aventure, Carmen Salinas a déclaré que déjà à la maison, elle avait donné de l’argent à sa mère pour qu’elle puisse acheter de la nourriture pour elle-même et ses frères et sœurs.

« C’est l’anecdote de quand Carmen Salinas était en prison, enfant, parce qu’elle a été soudainement adoptée par un ivrogne qu’elle n’oubliera jamais. Je ne t’oublierai jamais, Teresita, où que tu sois », a-t-il conclu.

La Coahuilense a déclaré qu’elle s’était inspirée de Julia Paleta pour créer l’un de ses personnages célèbres, « La Corcholata ».

Informations tirées de Vanguardia