Le jour où Dire Straits a officiellement conquis l’Amérique

Le 31 août 1985, Dire Straits a officiellement conquis l’Amérique. Le magazine Billboard de cette date a montré que l’album Brothers In Arms déjà très réussi du groupe prenait le relais de Des larmes pour les peurs‘ Songs From The Big Chair au n ° 1, une position qu’il n’abandonnerait pas avant neuf semaines.

La couverture du magazine annonçait une édition spéciale explorant le phénomène de « l’explosion de l’univers vidéo », et en particulier l’engouement pour l’exercice physique. “Vidéo Victory de Jane Fonda” arborait une image de l’actrice et, à ce moment-là, icône du fitness. Mais d’une manière très différente, Dire Détroit étaient un phénomène de vente à part entière avec ce cinquième album studio, qui était entré dans les charts britanniques à la première place fin mai.

Porté par son ouverture unique “So Far Away” et la réputation déjà enviable du groupe en tant qu’attraction live, le LP a passé deux semaines au sommet des best-sellers britanniques. Il est revenu pour deux autres en août, puis vraiment son rythme avec un nouveau règne de dix semaines à partir de janvier 1986. L’album n’a pas quitté le top dix pendant tout ce temps, accumulant un étonnant 60 top dix semaines d’affilée qui a duré jusqu’à juillet 1986.

Aux États-Unis, Brothers In Arms est arrivé sur les best-sellers début juin, et lorsqu’il a atteint le sommet de sa 13e semaine de classement, Dire Straits est devenu le quatrième acte étranger consécutif à dépasser le compte à rebours américain, après Phil Collins, des larmes de peur, et Bryan Adams.

La deuxième invasion britannique

Pendant cette période de la soi-disant « deuxième invasion britannique », Wham ! avait également été n ° 1 en mars, ce qui signifie que cinq artistes étrangers avaient porté la couronne de l’album cette année-là, ce qui équivaut à cinq têtes de liste nationales à ce moment-là en 1985 (Prince, Bruce Springsteen, Madone, Jean Fogerty et États-Unis pour l’Afrique).

Au cours de la semaine où Brothers In Arms a augmenté de 5 à 1 aux États-Unis, son vaisseau amiral Célibataire “De l’argent pour rien” a couru 17-10 sur le Hot 100. Trois semaines plus tard, il commencerait sa propre course de trois semaines au n ° 1 – aidé, sans surprise, par une forte rotation sur la toute-puissante chaîne vidéo qui Mark Knopfler namechecked dans les paroles de la chanson : MTV.

