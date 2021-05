Le jour où Kobe est devenu le garçon roi de la NBA – RedState ⋆ .

En mars, ESPN a publié cette histoire orale fascinante de l’entraînement qui a changé la NBA – le jour de juin 1996 où la légende de Laker et le directeur général Jerry West ont amené un jeune maigre de 17 ans de Philadelphie à Los Angeles pour un entraînement privé à venir. du prochain projet de la NBA.

Kobe Bryant n’était pas un secret complet, mais ce qui a suivi son entraînement est maintenant une histoire légendaire qui a fini par être repêché dans la franchise la plus légendaire de la NBA où il – avec Shaquille O’Neal, et guidé par l’entraîneur Phil Jackson – ressusciterait l’ère du «Showtime» et porterait la NBA au niveau supérieur après la retraite de Michael Jordan.

Le fils adolescent de West, Ryan, est allé chercher Kobe à l’hôtel où les Lakers l’avaient caché – et a trouvé Kobe portant son propre ballon de basket. Peut-être pensait-il que les Lakers n’auraient pas de ballon supplémentaire pour lui à l’entraînement.

Les Lakers ont joué au Forum de Los Angeles à l’époque, mais ce n’est pas là que l’entraînement devait avoir lieu, car le terrain de basket du Forum était occupé pendant l’intersaison lorsque la zone était utilisée pour d’autres événements. Au lieu de cela, West a demandé à son fils de conduire Kobe au gymnase du YMCA d’Inglewood, pas trop loin du terrain de jeu des Laker si vous empruntez les rues de surface, mais un monde complètement différent d’une arène NBA climatisée avec plus de 17000 sièges.

Kobe avait déjà travaillé pour plusieurs équipes à ce moment-là, et le mot commençait à circuler qu’il pourrait être quelque chose de spécial. Mais alors que les joueurs étaient sortis directement du lycée et avaient rejoint la NBA avant lui, c’étaient toujours les «grands hommes» – Kobe a été le premier garde à tenter de faire le grand saut du basket-ball du lycée à la meilleure ligue du monde.

Jerry West, toujours sceptique quant à la possibilité pour un joueur de lycée de passer facilement au match de la NBA, a décidé de ne pas rendre les choses faciles.

Michael Cooper était un pilier de l’ère Kareem-Magic-Worthy de la dynastie Laker Showtime, considéré comme le meilleur joueur défensif de la NBA pendant cette période. Cooper avait pris sa retraite de la NBA au moment de l’entraînement de Kobe et approchait 40. Mais, il était toujours un monstre athlétique qui – surtout – connaissait chaque sale tour dans le livre quand il s’agissait d’être un défenseur d’élite dans la NBA.

Voici quelques-uns des souvenirs de Cooper de l’entraînement qui sont éparpillés tout au long de l’histoire:

Au tout début, je suis arrivé là-dedans et j’ai mis les mains sur son visage. Les gars détestent ça, en particulier les jeunes. Il s’est juste levé sur ma main comme si je n’étais même pas là. J’avais prévu qu’il ne soit pas aussi fort et qu’il soit intimidé.

Il y avait certaines choses que Jerry voulait voir. Le plus important était: pourrait-il arriver à un endroit? Les grands joueurs peuvent toujours arriver à leur place. Les spots et les angles que vous prenez pour y arriver sont si importants au basketball. Vous ne frappez peut-être pas toujours le coup, mais si vous pouvez y arriver, c’est à ce moment-là que vous avez l’impression de toucher 8 sur 10 ou 9 sur 10. Jerry a demandé qu’il se trouve à un endroit précis, par exemple, au coude , à chaque fois. Pas à un pied, pas à deux pieds, pas à un pouce.

C’était donc la première chose que j’admirais chez Kobe. J’avais fait ça, enlevé ça contre Larry Bird, le Dr J et un jeune Michael Jordan, et voici un jeune homme fraîchement sorti du lycée et j’essaie de lui refuser certaines places sur le terrain, et Kobe a pu pour arriver à sa place, je dirais, neuf fois sur 10.

Je le frappais. Je le frappais avec mon avant-bras et il me frappait en retour. Je l’ai frappé fort une fois, dans le rein et c’était un coup bon marché, exprès. C’était juste qu’il me reculait, me reculait et donc je l’ai frappé. Il l’a senti, tu pourrais le dire. J’ai dit: «Hé mec, désolé pour ça», mais Kobe était tellement concentré sur l’entraînement qu’il était comme: «Non, non, pas de problème, Coach, allons-y.» Quand il me frappait avec un coude, il disait: «Oh, oh, je suis désolé», et j’ai dit: «Arrêtez de me traiter comme un vieil homme.» Mais non, Kobe n’a pas parlé. Et c’était une bonne chose. Jerry détestait ça. Il a toujours dit, pourquoi fraternisez-vous avec l’ennemi là-bas? Pourquoi parlez-vous à l’ennemi alors que vous devriez essayer de lui botter le cul? Non, Kobe avait une chose en tête: il voulait jouer à Los Angeles.

Lorsque nous avons déménagé au poteau bas, Jerry a enlevé les attaches. Kobe n’avait plus à atteindre un certain endroit ou à suivre un chemin spécifique. Alors je ne savais pas ce qu’il allait faire. J’étais à sa merci. Crochets à gauche. Des redressements en un seul rebond. Et il a eu ce petit coup secoué, ce petit MJ secoué le dos au panier et ce coup tombé. Et il était capable de se lever et de prendre son coup et de le couler à maintes reprises.

Quand j’ai terminé cet entraînement, et que je n’y ai joué que 20 à 30 minutes, j’avais l’impression d’avoir à nouveau joué une série de sept matchs avec les Celtics. Comme je venais de finir face à Larry Bird et Dennis Johnson. Mon corps me faisait mal.