Le jour où la musique est morte… les célébrités réagissent au départ de Charlie Watts

in

Avec des phrases ou des photographies à côté des Britanniques, d’autres musiciens tout aussi talentueux ont montré leur douleur pour ce départ physique du musicien. Elton John a été l’un des premiers à publier ses sentiments, via Instagram : “Une journée très triste. Charlie watts il était le batteur définitif. Le plus élégant des hommes et une entreprise si brillante.

« Mes condoléances à Shirley (son épouse), Séraphine (sa fille) et Charlotte (sa petite-fille). Et bien sûr, Les pierres qui roulent” a écrit la pop star. Paul Mccartney, qui a exprimé : « Très triste d’entendre que Charlie watts, batteur des Rolling Stones, est décédé. C’était un homme très aimant, il savait qu’il était malade, mais pas si grave.

“Alors… beaucoup d’amour à sa famille, sa femme, ses enfants et le reste de ses proches, et mes condoléances au Des pierres, c’est une bombe pour eux parce que Charlie c’était un rock, un batteur fantastique. Je t’aime Charlie, Je t’aimerai toujours. Mes condoléances et mon respect pour sa famille”, a insisté l’ancien Beatles.

Ringo star Il a tenu à partager un souvenir très lumineux, avec une photo des deux souriants : “Que Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer. Paix et amour à la famille”, a-t-il posté. D’autres étaient un peu plus laconiques comme L’OMS, groupe qui a publié une image du musicien vêtu d’une veste et avec ses lèvres pressées dans un presque sourire.