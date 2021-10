Le jour où LeBron James pourrait devenir un joueur de la NFL

James Lebron, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, s’est toujours démarqué par son talent avec le ballon, mais aussi par son physique. 2,06 mètres de haut plein de muscle, de travail et de sacrifice. Une telle capacité physique soulève la question suivante : Quels autres sports LeBron aurait-il pu pratiquer ? Il y a une réponse ; au football américainUn sport qu’il pratiquait dans sa jeunesse avant de s’engager dans le basket, d’où son amour pour la NFL. Sa position était à l’époque receveur large, ce qui était logique compte tenu de sa carrure et de son corps..

Lors d’un match de football du lundi soir entre les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie, James s’est entretenu avec les anciens quarts Peyton et Eli Manning pour discuter de sa carrière dans le football américain. Apparemment, la star de la NBA a dit que reçu des offres de contrat de deux équipes en 2011 lorsque la NBA était en période de lock-outvia SportsCenter : « Jerry Jones m’a proposé un contrat, et Pete Carroll l’a également fait à Seattle pendant la période de verrouillage. Cette J’ai encore fait couler mon sang, j’ai replongé dans le footballLui, en étant là-bas le dimanche. Mais nous avons pu parvenir à un accord en NBA, et j’étais de retour sur le terrain en un rien de temps. Mais j’y ai vraiment pensé. J’ai toujours le maillot que Jerry (Jones) et Pete Carroll m’ont envoyé en 2011. »

« The King » est un éminent partisan des Cowboys de Dallas, il est donc logique que Jones, le propriétaire, ait proposé un contrat à l’un des athlètes les plus talentueux de l’histoire.