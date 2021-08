Le jour où les esprits simples ont conquis Paris

Le 12 août 1986, Esprits simples conquis Paris. Le groupe écossais multi-platine était dans ce que Jim Kerr a récemment appelé leur « pompe et circonstance » lorsqu’ils sont arrivés dans la capitale française pour jouer ce soir-là au Zénith.

Juste pour s’assurer que le monde entier puisse tout entendre à ce sujet, ils ont enregistré le concert de ce soir-là et celui de la nuit suivante. Ils deviennent la base du double album qu’ils dévoileront fièrement en mai suivant, Live In The City Of Light. L’aventure parisienne est arrivée deux mois après que le groupe ait été en tête d’affiche du Milton Keynes Bowl Pop Festival, où l’affiche comprenait également les Bangles, Lloyd Cole & the Commotions, The Cult, Big Audio Dynamite et autres.

La tournée internationale Simple Minds de 1986 a eu lieu à la suite d’une année triomphale au cours de laquelle ils ont atteint le sommet du palmarès des albums britanniques avec Once Upon A Time et ont fracassé le marché américain avec “Don’t You (Forget About Me)”, leur n°1 américain de la bande originale de The Breakfast Club. Ils ont suivi avec d’autres ventes américaines énormes pour “Alive And Kicking” et les autres agrafes de radio rock “Sanctify Yourself”, “All The Things She Said” et “Ghost Dancing”. Cet ensemble Once Upon A Time finirait par devenir triple platine au Royaume-Uni et or aux États-Unis.

Écoutez le meilleur de Simple Minds sur Apple Music et Spotify.

Toutes ces chansons, à l’exception de “All The Things She Said”, ont été intégrées au double album créé lors de ces concerts à Paris, avec un autre morceau enregistré à Sydney en octobre. Live In The City Of Light comprenait ces premiers numéros de Minds, déjà favoris en fonte, tels que “Waterfront”, “Promised You A Miracle”, “Love Song” et “New Gold Dream (81/82/83/84) . ” Le disque live n’a atteint que la 96e place aux États-Unis, mais de retour en Grande-Bretagne, il est devenu leur troisième album n°1 au Royaume-Uni d’affilée.

Achetez ou diffusez en direct dans la ville lumière.