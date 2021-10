Le jour où Luis Suárez a pu signer pour l’Olympique de Lyon

11/10/2021

Le à 20:02 CEST

Artur López

La course de Luis Suarez cela aurait pu prendre un cours très différent. Dans les paroles de Claude Puel, entraîneur de Saint-Éttiene, à France Football, lorsqu’il était sur le banc Olympique de Lyon il y avait un grand intérêt pour l’attaquant uruguayen.

En cet été 2009, la vente de Benzema au Real Madrid et la résiliation précédente du contrat Fred ils ont laissé tomber l’attaque des « lions » : « Il fallait joueur de haut niveau pour remplacer ce duo de grévistes et tourner la page. »

Au casting des futuribles pour remplacer les buts de Benzema, Luis Suárez est apparu. Mais l’Olympique était aussi sur la piste d’autres noms : « On a longtemps douté entre Lisandro Lopez et Luis Suárez, puis dans le Ajax. J’ai vraiment aimé le joueur, mais nous avons finalement choisi Lisandro, qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes ».

En faveur de l’équipe de France, à cette époque la carrière de Suárez en Europe prenait son envol. L’Uruguayen a atterri à l’Ajax en 2007, deux ans après la signature de Lisandro pour Porto. Bien que la chance des deux ait été mitigée dans les années suivantes, l’Olympique était avant un grand dilemme.

Le succès avait une place réservée à Suárez, qui a continué à acquérir des tournages à l’Ajax jusqu’en 2011, date à laquelle il a signé pour Liverpool afin de remplacer l’ombre longue de Fernando Torres. L’élection a été un succès pour les Anglais, qui ont chanté jusqu’à 69 buts de Suárez en 110 matchs officiels.

Pour sa part, Lisandro a signé pour l’Olympique de Lyon en 2009, et a laissé un bon souvenir dans la ville française, en raison de son 59 buts en 119 matchs. Cependant, la carrière de l’attaquant argentin s’est diluée avant celle de l’Uruguayen, car en 2013 il a quitté la France à destination du Qatar, pour un voyage sans billet de retour dans le football européen. Des années plus tard, Suárez a montré que sa signature à l’Olympique de Lyon aurait pu changer le destin de l’équipe de France. Pendant ce temps, Lisandro a accumulé des expériences dans le Club de course de son Buenos Aires natal ou dans le Atlanta United, où il joue actuellement à 38 ans.