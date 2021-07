Le jour où Messi n’avait pas besoin d’être l’Argentine

07/11/2021

Le à 05:10 CEST

Il a dû attendre plus d’une décennie pour être champion avec l’Argentine. Juste le jour où Messi était suffisant pour être un de plus (et toujours le meilleur) sur la planète Terre. Le jour où l’Albiceleste a dit au Rosario : « Aujourd’hui, en étant Lion, nous en avons assez ». Ils ont reproché au meilleur joueur du monde de ne pas célébrer les titres avec son équipe. Eh bien maintenant, nous devrons commencer à chercher des excuses sous les pierres.

A l’aube d’aujourd’hui, Leo Messi est devenu, avec tous les mérites du monde, champion d’Amérique avec une Argentine qui, enfin, commence à savoir survivre sans que la star du Barça ait à tout faire.

Contre le Brésil et dans un jeu de vie ou de mort, une passe décisive de De Paul extraordinaire, la magie de Di María dans la définition et toute la course que le peuple et les joueurs argentins ont suffi pour régner en Amérique tant d’années plus tard. Sans être le jeu de la vie de Messi (un de ceux qu’il a eu de quoi remplir une vidéothèque), le ’10’ a même pu marquer dans les derniers instants le 2-0 qui a tué la finale.

Messi, travailleur infatigable

Bien qu’ils ne l’aient pas laissé briller, cela n’enlève rien à Messi non plus. Pas même un seul. La simple présence du ’10’ obligeait déjà le Brésil à être suivi par deux ou trois joueurs tout au long du match. Le capitaine l’a essayé dans tous les coins du terrain, mais aujourd’hui n’allait pas être le jour pour frimer. Seul un “fou” comme Neymar était capable de dribbler dans une vraie bataille sur le terrain. Pas trois passes ne pouvaient être données d’affilée.

Ainsi, connaissant le ’10’ argentin qu’il devait mâcher des vis, son pouls n’a pas tremblé pour retrousser ses manches et redescendre dans la boue avec le reste de ses coéquipiers. C’est pourquoi il a appuyé et mordu jusqu’à son dernier souffle, en 95′. Il a fini “mort”.

Ce jeu n’allait pas être joué, il allait être gagné. Leo et l’Argentine étaient déjà fatigués de jouer les finales, donc celle-ci ne pouvait pas s’échapper. C’etait maintenant ou jamais. La pièce, la pièce porte-bonheur, est finalement sortie face. Et avec lui, un cri tonitruant, quelques larmes de Leo Messi et une avalanche de câlins à ’10’. Tout le monde savait quel était l’enjeu de Rosario. Adieu les années de déception.

Messi, leader absolu

Leo a mené l’Argentine par la main jusqu’à cette finale, étant de loin le meilleur joueur du tournoi, comme l’ont décidé les juges qui lui ont décerné le prix Copa América MVP avec Neymar. Les deux ont joué sur la photo de la finale : l’étreinte entre le Brésilien, pleurant inconsolable, et l’Argentin, euphorique d’avoir soulevé son premier trophée avec l’absolu de l’Albiceleste. Rôles croisés pendant une journée.

C’était à Leo de savourer la gloire avec l’Argentine, pour laquelle il a tant souffert toutes ces années. Aujourd’hui, les critiques sont un peu plus éloignées. Ils reviendront, mais d’ici là, personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir fait monter les titres avec sa sélection. L’Argentine est maintenant plus l’Argentine. Et Messi, n’oubliez pas, il est toujours Messi.