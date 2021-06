Le jour où Milkha Singh est devenu « Flying Sikh » ! Histoire vraie de la demande du Pandit Nehru et de la course époustouflante au Pakistan

(Crédit : L’Indian Express)

On a beaucoup écrit sur le mémorable voyage au Pakistan de « Flying Sikh » Milkha Singh en 1960 lorsqu’il a battu l’athlète pakistanais Abdul Khaliq sur son propre terrain, mais peu de gens sont au courant de l’histoire du second tour de l’événement. Après avoir battu Khaliq aux Jeux asiatiques, Milkha Singh a été invitée par le Pakistan à participer à une course avec Khaliq avec d’autres athlètes notables des deux pays. Alors que l’éventuelle victoire de Milkha Singh contre Khaliq reste gravée dans la mémoire collective du pays, il existe d’autres événements notables, notamment le PM Nehru qui a convaincu l’athlète de participer à la course. Dans une interview exclusive à l’Indian Express, Singh a rappelé l’invitation qu’il avait reçue du Pakistan et comment il avait initialement refusé de participer à la course en raison de son passé tragique lors de la partition. Singh a déclaré qu’il ne pourrait jamais oublier la nuit où ses parents ont été tués lors de violences communautaires au Pakistan et ont catégoriquement refusé d’aller à la course au Pakistan.

Cependant, le Premier ministre de l’époque, Jawaharlal Nehru, a appelé Milkha Singh à sa résidence et a convaincu l’athlète de se rendre au Pakistan. Rappelant l’incident, Singh a déclaré qu’il ne pouvait pas refuser Pandit Nehru et est parti pour le Pakistan le lendemain. Fidèle à la rivalité sportive indo-pakistanaise, lorsque Singh est entré au Pakistan depuis la frontière de Wagah, il a été accueilli à profusion dans une jeep ouverte décorée de fleurs et de banderoles portant la mention “Milkha Singh aur Abdul Khaliq ki takkar, Inde-Pakistan ki takkar”. Milkha Singh a rappelé qu’il s’était vite rendu compte que les Pakistanais voulaient voir s’il était meilleur que leur athlète d’élite Abdul Khaliq.

Le lendemain, le stade était rempli de plus de 7 000 personnes avec le président pakistanais de l’époque, le général Ayub Khan, présent dans les gradins. Le cœur du contingent indien battait lorsque Khaliq a pris la tête initiale, mais à 50 mètres de la ligne d’arrivée, Singh a rattrapé et a battu Khaliq avec une marge. La défaite de leur athlète d’élite pour la deuxième fois consécutive aux mains de Milkha Singh a laissé le stade en deuil et le général Khan a fait remarquer que Singh n’a pas couru ce jour-là, il a volé. Si je m’appelle Flying Sikh, alors le mérite en revient au Pakistan, avait remarqué Singh dans l’interview.

