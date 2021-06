Le jour où Sergio Víctor Palma a été champion du monde

in

Sergio Victor Palma Il est décédé ce lundi à l’âge de 65 ans après avoir contracté le coronavirus. Il a été admis à l’hôpital général interzonal d’Agudos de Mar del Plata. Il y a quelques années, un accident vasculaire cérébral l’avait laissé avec des problèmes moteurs. Et il luttait chaque jour contre une autre maladie : la maladie de Parkinson.

En revenant sur sa carrière de boxeur, il ressort inexorablement ce combat historique du 9 août 1980 dans lequel il a remporté le titre mondial dans la catégorie des super poids coq de la WBA (World Boxing Association) en battant l’Américain Leo Randolph dans la ville de Spokane, aux États-Unis. Ainsi, il est devenu le premier Argentin à remporter une ceinture mondiale sur le sol yankee.

Né le 1er janvier 1956 dans le Chaco mais élevé à Castelli, Palma s’est consacré à la boxe et ils étaient si bons que En 1977, à tout juste 21 ans, il remporte le titre argentin de la FAB (Fédération argentine de boxe) en battant Arnoldo Agüero au Luna Park. Un an plus tard, il obtiendrait le titre sud-américain en battant Hugo Melgarejo. La possibilité d’être champion du monde était proche…

La chance lui est venue le 15 décembre 1979 mais il a perdu, dans un duel qui ne méritait pas d’être vaincu, contre le champion, le Colombien Ricardo Cardona. Le 9 août 1980 lui arriverait la vengeance. Son rival était Leo Randolph, qui venait de retirer la ceinture de Cardona.

Dans ce combat mémorable pour la boxe argentine, Sergio Víctor Palma a jeté son rival à deux reprises au premier tour. Il a dominé le combat dès le début et au cinquième tour a éliminé Randolph pour devenir champion du monde.

Découvrez le résumé du combat :

Il a défendu sa ceinture cinq fois jusqu’à ce que en 1982, il perd le titre face à Leo Cruz, à Miami, dans un combat décidé sur les cartes.

Palma, reprise d’El Gráfico lorsqu’il a remporté le titre mondial.

Palma a réalisé un total de 62 combats professionnels, dont il a remporté 52 (21 par KO), en a perdu cinq et en a fait autant. Professionnellement retiré du ring, il se consacre au journalisme sportif, à la chanson et à la poésie.

