Le jour où “Tito” Trinidad a remporté le titre mondial des poids moyens

Après sa dure bataille avec Fernando Vargas où il a unifié les titres WBA et IBF de la division intermédiaire junior, Félix «Tito» Trinidad et son équipe ont jeté leur dévolu sur la division immédiatement supérieure (la division des poids moyens) et le rival avec lequel ils ont accepté Gants était le champion WBA William Joppy, un homme costaud qui avait fait plusieurs défenses avec sa ceinture. Ce combat était la demi-finale du tournoi des poids moyens orchestré par Don King. (Photo: fourni)

Beaucoup pensaient que l’Américain serait un adversaire prudent pour le Portoricain, mais après que la cloche a sonné, Tito était supérieur, renversant le champion dans les tours 1, 4 et 5 jusqu’à ce que l’arbitre décide d’arrêter le combat (ledit combat a eu lieu le 12 mai 2001).

Joppy avait l’air désorienté par la punition reçue qui impliquait que la décision était correcte et ainsi Trinidad a conquis sa troisième division. Incidemment, son dernier titre mondial, tenant 5 championnats dans toute sa carrière, IBF et WBC unifiés poids welter et IBF et WBA unifiés Junior Middle, plus le titre WBA des poids moyens récemment remporté.

Pour Porto Rico, ce fut un moment de fête puisque la nuit avant que Denise Quiñones ne devienne la quatrième Portoricaine à remporter la couronne de Miss Univers, qui a uni les personnes qui sont allées recevoir leurs deux proches pour célébrer de si grands exploits.