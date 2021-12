Le jour où Tyson a vendu son immense manoir pour sortir de la faillite

Tout au long de sa carrière, Mike Tyson Il était hanté par des problèmes en dehors du ring, tant judiciaires que financiers. ETEn 2003, après avoir dilapidé une fortune de 300 millions de dollars, il n’a eu d’autre choix que de vendre l’une de ses luxueuses demeures Pour assouplir un peu sa situation financière, il l’a mis dans les cordes.

Le manoir monstrueux que 50 Cent a acheté à Tyson.

Le super manoir que Tyson a dû vendre

Cette méga propriété (dans tous les sens du terme) situé dans le Connecticut avait 21 chambres, 25 salles de bain, une piscine chauffée et une piscine extérieure, un jacuzzi, plusieurs salles de jeux de style casino, une salle à écran vert, un studio d’enregistrement, un terrain de basket et une maison d’hôtes. Et ce n’est pas tout: tavait une superficie de plus de 4 600 mètres carrés et une valeur de 4 400 000 USD.

Le musicien a acquis le manoir d’Iron Mike en 2003 et l’a vendu en 2019. Photo : @ 50cent.

Sans aucun doute, l’acheteur devait être une personnalité avec un pouvoir d’achat énorme. Et qui a mis cet argent était le musicien 50 Cent, qui au début de cette année a connu un essor avec la sortie de son album ‘Get Rich or Die Tryin’ (qui comprenait des tubes comme ‘In da Club’ ou ’21 Questions’). En 2019, le rappeur l’a vendu pour 3 000 000 $ à un homme d’affaires américain qui possède plusieurs points de restauration rapide.

regarde aussi

La situation actuelle de Tyson

Après plusieurs années de lutte pour sortir de cette crise financière, au cours de laquelle « Je dépensais plus d’argent par mois que je n’en gagnais » (verbatim de son avocate, Debra Grassgreen), Tyson l’a récemment de nouveau frappée avec une petite affaire de pièces de rechange liées au sport : jeIl a investi dans une entreprise qui cultive et commercialise du cannabis en Californie, où son usage est légal, et il gagne environ 500 000 $ par mois !

Mike Tyson, entouré de plants de cannabis.

Concernant le sport, en novembre 2020, Le KO historique a remis ses gants à 54 ans dans un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr, qui s’est soldé par un match nul.

Iron Mike est revenu sur le ring à 54 ans. Photo : Joe Scarnici / USA AUJOURD’HUI Sports.

regarde aussi

regarde aussi

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE