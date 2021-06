Le Journal de Steffanie Rivers ⋆ 10z viral

La bonne nouvelle est juinteenth est officiellement un jour férié fédéral. La mauvaise nouvelle est que la proclamation n’empêchera pas les flics véreux de tuer des Noirs non armés, elle n’empêchera pas les intimidateurs, les menteurs, les flics tueurs de se cacher derrière une immunité qualifiée lorsqu’ils nous mutilent et nous tuent de manière injustifiée et que le jour férié officiel n’est pas venu avec réparations. Alors ne soyez pas trop excité. C’est comme si vous receviez une boîte dans un emballage cadeau pour vous rendre compte que la boîte est vide.

J’apprécie le travail de la militante des droits civiques Opal Lee pour lancer la pétition qui a finalement conduit à la fête fédérale. Pourtant, la réalité est que des hommes noirs non armés sont toujours exécutés par des officiers de justice et ces flics véreux s’en tirent toujours avec le meurtre. La famille de Johnny Bolton le sait très bien.

Après une enquête de six mois sur le meurtre de Bolton, un homme noir vivant dans la région d’Atlanta, le shérif du comté de Cobb a récemment annoncé qu’aucune accusation ne serait déposée contre les membres de l’équipe SWAT qui l’ont abattu. Cela s’est produit en décembre dernier lorsque l’équipe SWAT a fait irruption dans l’appartement de Bolton avec un mandat de perquisition sans frapper à 4 heures du matin. Il y avait d’autres personnes à la maison. Des témoins ont déclaré que tout le monde dormait à ce moment-là. Il n’y avait aucune annonce de qui ils étaient ou pourquoi ils étaient là. Des témoins ont déclaré que tout ce qu’ils avaient entendu était que le SWAT franchissait la porte. Bolton s’est levé du canapé où il dormait et a été immédiatement abattu. Bolton ni personne à la maison n’a été nommé sur le mandat d’interdiction de frapper. Les informations utilisées pour obtenir le mandat étaient anciennes et obsolètes. Le membre du SWAT qui a tiré sur Bolton l’a fait quelques secondes après avoir fait irruption. Maintenant, ce flic se cache derrière l’immunité qualifiée de la police et est de retour au travail, peut-être pour tuer un autre Noir non armé. Le département ne divulguera pas le nom du flic tueur et ils bloquent la famille de Bolton sur les informations concernant son meurtre, y compris la rétention de la vidéo de la caméra du flic et d’autres tactiques de décrochage. Fondamentalement, ils DGAF.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : OJ Simpson fera appel d’un règlement de 60 millions de dollars en cas de décès injustifié de Ron Goldman

Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser distraire par des proclamations vides de sens, même lorsqu’elles les appellent réellement « réparations », comme ce fut le cas à Evanston, dans l’Illinois.

Les résidents noirs ont déclaré que le paquet de réparations offert par les politiciens locaux s’est avéré n’être rien de plus qu’un programme d’aide au logement. Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour plus de détails.

Rivières Steffanie

Rivières Steffanie est un journaliste indépendant vivant à Dallas-Ft. Vaut Metroplex. Envoyez-lui un courriel à [email protected] avec vos commentaires, questions et demandes de parole. Suivez-la @TCBStef sur Twitter et Instagram.