Le journal des développeurs de Starfield présente quelques taquineries du prochain RPG

Bethesda a publié un journal des développeurs pour Starfield appelé « The Endless Pursuit » qui présente un petit teasing du prochain jeu de science-fiction.

Le journal des développeurs présente principalement le directeur du jeu Todd Howard, la directrice du studio Angela Browder et le directeur artistique Matt Carofano qui discutent de la façon dont « les ambitions, les passions et l’histoire » de Bethesda Game Studios ont façonné le studio et comment ils envisagent l’avenir avec Starfield.

Si vous n’êtes pas familier avec la trame de fond du RPG, on dit qu’il se déroule des centaines d’années dans le futur et couvre ce que l’humanité peut faire une fois qu’elle s’est libérée des confins de la terre.

C’est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda Game Studios, et vous permet de créer n’importe quel personnage et vous permet d’explorer le jeu avec beaucoup de liberté alors que vous vous efforcez de répondre au plus grand mystère de l’humanité.

Se déroulant en 2330, le jeu proposera trois factions avec lesquelles interagir, dont deux sont les plus grandes. Ce sont les Colonies Unies et le Freestar Collective. Vous débutez dans la faction Constellation en tant qu’explorateur de la galaxie.

Le jeu se concentre sur la guerre des colonies menée en 2310 entre le collectif Freestar et les colonies unies. Actuellement, la paix règne, mais le malaise entre les deux factions peut déborder. En ce qui concerne les ennemis, attendez-vous à de nombreuses menaces humaines, notamment des pirates, des mercenaires, des espaceurs et des fanatiques religieux.

Trois emplacements ont déjà été révélés et il s’agit de la capitale des colonies unies, New Atlantis; la ville de plaisir de Neon; et la capitale du Freestar Collective, Akila. Vous explorerez également des zones telles que notre système solaire et d’autres parties de la galaxie de la Voie lactée qui se trouvent à environ 50 années-lumière de nous.

Starfield arrive sur PC et Xbox One le 11 novembre 2022. Vous pourrez y jouer dès le premier jour avec Game Pass.