Le journal d’Espagne, un espace de rencontre des valeurs transversales

14/10/2021

Le à 14h21 CEST

El Periódico de España veut refléter la diversité de tout le pays. C’est pourquoi la structure de son contenu diffère de ce que l’on peut trouver habituellement dans d’autres médias avec des sections innovantes qui découvrent la vie quotidienne des Espagnols.

Ce nouveau chef de Prensa Ibérica sera à l’échelle nationale avec pour objectif de devenir un lieu de rencontre entre différents territoires, idéologies et sensibilités. L’aspiration d’El Periódico de España est de définir l’agenda politique et social du moment, devenant ainsi une référence journalistique.

L’ACTUALITÉ COMME PILIER FONDAMENTAL

Cette ligne présente la section de Présent, le premier du journal, où les informations du moment se rapportant à des domaines tels que Politique ou tribunaux. Dans ces pages, vous pouvez lire les premières de la zone dirigée par le journaliste Image de balise Cristina Gallardo, spécialiste de l’information judiciaire avec Ton Calleja; ou l’avenir politique qui viendra de la main de la propre Fernando Garea, directeur d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, son directeur adjoint, Marbre Iolanda, et d’autres sociétés consolidées telles que Elena Marín ou Ana Cabanillas.

La section Actualités comprendra également Rapports, un domaine traditionnellement relégué aux journaux, et qui aura désormais une place prioritaire dans ce nouveau média. Dirigée par Rafael Mendez, rédacteur en chef adjoint du journal, a des reporters ayant une vaste expérience journalistique d’autres médias, tels que Roberto Bécares, Analía Plaza ou David López Frías. L’objectif est de mettre un visage sur les chiffres et de remettre à une place centrale ces informations sociales qui, en raison de leur nature transversale, touchent différentes zones du pays, pour être le reflet de la société à laquelle elle aspire à informer.

Tout cela sera complété par les informations des journalistes de la Délégation madrilène d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, dans ce qui sera un exemple de plus de la dynamique du nouveau projet journalistique qui est en train de naître : le travail conjoint et complémentaire de toute la rédaction divisions du groupe dans le but commun de produire un produit de qualité au niveau national.

L’Espagne doit être représentée

Ainsi, la partie de l’Espagne collectera les meilleures histoires des 24 en-têtes existants. Ceux qui, en raison de leur pertinence, de leur nouveauté ou de leur intérêt, méritent une attention particulière dans un média à projection nationale. Une information préparée par l’un des 1 200 journalistes du groupe qui travaillent aux quatre coins du territoire et qui, de partout, ajoutent de la valeur et richesse à un média qui mettra en valeur la diversité.

Publications d’EL FARO DE VIGO, DIARIO CÓRDOBA, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, LA NUEVA ESPAÑA, LEVANTE-EMV, EL DÍA ou LA OPINIÓN DE MURCIA qui peuvent être lues dans ce journal, en votre compagnie pour donner la parole à tous les acteurs et devenir a un espace de retrouvailles dans les moments de polarisation particulière et de structuration territoriale difficile.

L’égalité, tout au long du projet

L’un des paris les plus clairs de Prensa Ibérica et de ses nouveaux médias nationaux est l’égalité. Une maxime qui doit transcender tout autre aspect et qui doit être fixée comme objectif commun.

C’est pourquoi EL PERIÓDICO DE ESPAÑA compte avec un espace Egalité qui, loin d’avoir une section spécifique, saupoudreront toutes les sphères du projet. Non seulement par le contenu, mais aussi par le traitement de vos informations, en évitant de vous engager dans des expressions ou des pratiques journalistiques dans lesquelles tout écrit, par inertie, est susceptible de tomber.

La « guerre culturelle »

Dans la lignée de tout le journal, la section Culture montrera la grande capillarité du groupe à travers le pays; dirigée par Jacobo de Arce, rassemblera les principaux événements culturels sdans limité seulement à Madrid, et il aura de la place pour les genres traditionnels tels que l’opéra et la musique classique, mais également pour de nouveaux formats tels que les productions à partir de plateformes numériques ou les expositions de pointe.

Au sein de cette rubrique La section Enfin vendredi sera encadrée, un espace de loisirs et de style de vie qui proposera des propositions artistiques, culturelles et sociales pour le week-end.

Regarder dehors

La section internationale offrira un regard différent hors de nos frontières offrant tous les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le monde et la place qu’occupe l’Espagne dans l’ordre mondial. Ainsi, les deux faces d’une même pièce seront offertes, informations et analyses.

D’une part, ce média aura les chroniques des correspondants historiques qui travaillent pour les différents journaux de Prensa Ibérica, comme le reporter Marc Marginedas, actuellement à Moscou ; Begoña Arce au Royaume-Uni, Andreu Jerez couvrant les dernières nouvelles d’Allemagne, Idoya Noain, de New York, ou Andrea López Tomás, en charge du Moyen-Orient.

Mais au-delà de l’actualité, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA donnera de la profondeur au présent grâce à l’accord avec le magazine spécialisé POLÍTICA EXTERIOR, dirigé par l’ancien ministre des Affaires étrangères Josep Piqué. Une alliance qui permettra de capter dans ces pages une vision du futur et collée au présent proposée par de grands journalistes.

L’importance de la santé

LA PÉRIODIQUE DE L’ESPAGNE Il disposera également d’un volet Santé spécifique, réalisé par le journaliste Nieves Salinas. Dans cet espace, un domaine prioritaire sera réalisé au cours de la dernière année et demie, avec le déclenchement inattendu d’une pandémie mondiale.

Bien que la fin de cet âge sombre semble être en vue, ce sont les scientifiques qui, depuis le lieu primordial où ils ont été poussés, ils continueront de nous guider pour les prochains mois ou années dans le présent et le futur de l’ère post Covid.

Le sport d’un autre point de vue

Dans sa quête pour refléter toutes les voix au-delà de la norme la section de des sports. Cet espace sera alimenté par les informations des journalistes du reste des journaux, dont les deux journaux sportifs du groupe, SPORT et SUPERDEPORTE.

En plus des derniers résultats et les compétitions de chaque instant, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tentera de présenter les histoires de sport les plus humaines ou méconnues qui sont habituellement exclues de cet espace.

De nouvelles voix émergentes

Les pages Opinion tenteront d’être le reflet fidèle de la pluralité du pays, donner de la place à des voix de couleurs et d’idéologies différentes et confronter les positions de manière constructive. Avec cette vision, la section de Guerre culturelle, dans laquelle deux perspectives d’une même question seront proposées, y faire face à partir de différentes positions sur le conseil idéologique.

Ainsi, chaque lundi, vous pouvez lire un « duo » d’arguments sur un sujet d’actualité, où des femmes de deux options politiques telles que Leire Pajín et Elena Valenciano d’une part, e Irune Ariño et Susana Camarero, autre.

Le défi de ce nouveau média consiste, et cette section reflète, en unissant les voix connues à celles qui émergent. C’est pourquoi dans Opinion vous pouvez lire des articles publiés par des chroniqueurs de autres têtes du groupe mais il faudra aussi parier pour les nouveaux talents, avec des entreprises émergentes qui consolideront cet espace.

Ici, ils seront Juanjo Millás, Pilar Ruiz Costa, Joan Tardá, Yolanda Román, Juan Soto Ivars, Pilar García, Xavier Sardá, Carles Francino, Daniel Gascón, Verónica Fumanal, Joan Tapia, Georgina Higueras, María Jesús Fernández Sánchez, José Luis Villacañas, Ana Revenga, José Luis Sastre, Inma Carretero, Ramón Lobo ou Carol Álvarez, ainsi que Federico Steinberg, Aurea Moltó, José Pablo Ferrándiz, Manuel Guedán, Lucía Velasco ou Pablo Simón.