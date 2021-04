Le journaliste du NY Post dessine Ire Over VP Snacking de Psaki à Chicago au milieu de la crise frontalière ⋆ .

Sans pour autant Peter Doocy et Kristin Fisher Lors de la rotation de la salle de briefing de la Maison Blanche, il incombait à d’autres journalistes de poser des questions difficiles à l’attachée de presse Jen Psaki et Steven Nelson du New York Post en se plongeant sous la peau de Psaki sur le programme de voyage de la vice-présidente Harris à la lumière de son rôle supposé en aidant à apprivoiser la crise frontalière.

Nelson a noté qu’elle est «Été chargé de s’attaquer aux causes profondes de la crise frontalière» et s’est entretenue la semaine dernière avec le président guatémaltèque, « mais elle n’a pas visité la frontière ou l’Amérique centrale ni parlé aux dirigeants du Salvador ou du Honduras. »

Au lieu de cela, Nelson a souligné qu’elle est « visite[ed] une boulangerie à Chicago » plus tôt cette semaine, alors il voulait savoir si elle était «Travaille toujours là-dessus et pouvez-vous aborder la perception selon laquelle elle recule discrètement pendant que la secrétaire Mayorkas poursuit certaines politiques de l’ère Trump, telles que la construction potentielle de nouvelles barrières frontalières et potentiellement la poursuite des personnes qui traversent illégalement plusieurs fois.»

Pour mettre un point plus fin sur l’emploi du temps de Harris, nous ajouterions le fait qu’elle a passé le week-end dernier à Brentwood, en Californie qui, comme Tiana Lowe c’est noté, était à une courte distance en voiture d’un centre de congrès où sont hébergés des enfants migrants.

Psaki a insisté sur le fait que Harris avait maintenu un calendrier important, y compris le voyage à Chicago « Pour parler du COVID et de l’importance pour les communautés de se faire vacciner lorsqu’il est disponible » et que son voyage à la boulangerie était pour « une collation. »

Comme nous le voyons souvent quand on lui pose des questions gênantes, Psaki a lancé un jab personnel: «Je pense qu’elle a le droit de le faire, mais elle était là pour parler du COVID et jouer un rôle dans la mesure où elle joue un rôle important dans nos efforts pour lutter contre l’hésitation à la vaccination.

Psaki a ensuite offert une longue réponse à propos d’une déclaration que son bureau avait publiée à propos de l’USAID et une autre réponse sournoise lorsque Nelson a suivi (cliquez sur «développer»):

PSAKI: Deuxièmement, je dirais que hier – et c’est en fait une déclaration faite par son équipe. L’USAID a annoncé le déploiement d’une équipe DART. Nous n’en avons que dans quelques endroits dans le monde. C’est donc assez important pour répondre aux besoins humanitaires urgents au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Cela vise à aider à répondre aux besoins humanitaires immédiats, que ce soit la sécheresse, l’insécurité alimentaire, la pandémie COVID-19 en cours, et cela dans les communautés qui se rétablissent encore. C’est donc en fait une annonce faite par l’équipe du vice-président plus tôt dans la journée. C’est absolument une question sur laquelle elle reste engagée, est en tête. Le Triangle du Nord, dont vous êtes sûrement au courant, mais ce n’est pas la même chose que la frontière. Ils sont tous liés les uns aux autres, mais s’attaquer au nord – être responsable et à la tête du Triangle du Nord, c’est travailler avec ces pays de la région, s’attaquer aux causes profondes, les travailler et comment nous pouvons résoudre des problèmes comme le long terme. l’insécurité alimentaire, la sécheresse, la pandémie de COVID-19, les ouragans, et cetera. C’est ce sur quoi elle se concentre. Je n’ai pas de mise à jour sur la date de son voyage. Je suis sûr que ce sera bientôt. NELSON: Mais elle travaille toujours beaucoup sur cette question? PSAKI: Eh bien, ils ne feraient pas de déclaration ce matin si elle ne l’était pas, n’est-ce pas?

Deux autres journalistes se sont démarqués en osant à Psaki à propos des Jeux olympiques d’hiver de Pékin de 2022 quelques jours à peine après Philip Wegmann de Real Clear Politics a laissé Psaki perturbé à l’idée que les États-Unis boycotteraient les jeux sur le bilan de la Chine en matière de droits humains.

Zeke Miller, de l’Associated Press, a invité Psaki à indiquer si son « La politique américaine maintenant que les athlètes américains participeront à ces Jeux olympiques et le gouvernement américain va-t-il encourager les spectateurs américains à se rendre en Chine pour assister à ces jeux » et Psaki a souligné à plusieurs reprises que les athlètes américains participeraient et qu’il n’était pas prévu de les boycotter.

Un autre journaliste a essayé à la fin du briefing et a cité la position du gouvernement américain «Que la Chine a commis un génocide», mais Psaki a soutenu qu’ils travailleraient «En coordination avec nos partenaires et alliés» communiquer «Une série de préoccupations que nous avons concernant le comportement de la Chine et ses actions.»

À l’autre bout du spectre, il y avait Mario Parker de Bloomberg, qui a fait pression sur l’administration pour à la fois réduire les sports scolaires à la lumière d’un plus grand nombre de jeunes contractant le virus et prendre des mesures contre les personnes ne portant pas de masques parce qu’elles ont quitté les employés «De plus en plus peur pour leur vie.»

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, était l’invitée spéciale du briefing pour vanter le soi-disant plan d’infrastructure de l’administration et les questions-réponses ont provoqué deux surprises avec Kristen Welker de NBC citant un Étude de la Fondation fiscale et Yamiche Alcindor de PBS se demandant si les augmentations d’impôts du plan nuiraient à la position de l’économie mondiale américaine (cliquez sur «développer»):