Le journaliste le plus hack de Washington obtient une promotion et vous payez pour cela – RedState ⋆ .

Les journalistes ne manquent pas pour être le plus grand piratage de Washington, mais un nom a toujours été en tête de liste au cours de la dernière année. Alors que Jim Acosta de CNN dirigeait le perchoir, il a été relégué dans une émission de week-end mal notée maintenant que Donald Trump n’est plus là pour qu’il panique plus.

Mais Yamiche Alcindor de PBS a fait la transition de manière experte, en réussissant à passer de ne jamais poser une question honnête à l’administration précédente à bavarder abondamment sur l’actuelle.

Biden vient d’appeler @Yamiche à partir de sa liste de journalistes triés sur le volet, qui a ensuite posé l’une des questions partisanes les plus embarrassantes que j’aie jamais vues. pic.twitter.com/BfsmwZksLH – Caleb Hull (@CalebJHull) 25 mars 2021

Je veux dire, il faut du vrai travail pour être aussi biaisé. La plupart des journalistes essaient au moins de feindre un sentiment de honte, mais Yamiche plonge juste dans les profondeurs des préjugés et fait un backflip en cours de route. Tout récemment, elle a tenté de nettoyer après Maxine Waters, insistant sur le fait que l’appel des femmes du Congrès à «devenir plus conflictuel» envers une foule émue n’était pas un appel à la violence. Pendant ce temps, Yamiche est certain que le fait que Trump ait dit de protester pacifiquement était une incitation directe. Voici, la cohérence intellectuelle de vos parieurs.

Maintenant, Yamiche obtient une promotion parce que tout dans notre industrie de l’information est stupide.

NEWS @ Yamiche Alcindor est l’hôte de la “ semaine de Washington ” sur PBS Elle succède à Robert Costa dans un programme mieux connu comme la maison de longue date de l’ancre Gwen Ifill. @ Grynbaum rapporte https://t.co/Xi3pB94JDd – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 4 mai 2021

J’ai d’autres bonnes nouvelles. Étant donné que PBS prend le financement des contribuables, vous devez payer pour ce dernier exemple de parti pris de gauche promu dans les médias grand public. S’il y a jamais eu une meilleure raison de suspendre le PBS, je n’en suis pas au courant.

Personne n’accusera Robert Costa, l’ancien hôte de la semaine de Washington, d’être juste et équilibré, mais il a au moins essayé de diriger l’émission de manière quelque peu prudente en ce qui concerne les préjugés. Yamiche n’a pas cette capacité en elle, et elle ne l’exercerait pas non plus si elle le faisait. C’est le genre de journaliste qui invente son propre récit et qui vous bat la tête avec lui, peu importe à quel point les choses deviennent absurdes. Elle est également réveillée à 100%, ce qui signifie que tout ce qu’elle fait est vu à travers le prisme de l’intersectionnalisme et de la théorie critique des races.

Quoi qu’il en soit, félicitations à nous tous pour avoir le privilège de payer pour l’avancement de ce hack absolu. Échouer est le nom du jeu dans les médias d’information, et Yamiche en est un autre exemple.