Le journaliste musical Malcolm Dome est mort à 66 ans

Malcolm Dome, le journaliste pionnier du rock et du métal et contributeur de longue date à Classic Rock, Prog, Metal Hammer et Louder, est décédé à l’âge de 66 ans.

Dome a eu une carrière illustre et célébrée qui remontait à son travail pour le magazine Record Mirror à la fin des années 70 et Metal Fury au début des années 80 avant de rejoindre Kerrang ! à son lancement en 1981.

Son premier livre, Encyclopedia Metallica, publié en 1981, a peut-être été l’inspiration pour le nom d’un certain groupe formé la même année. Dome est également crédité d’avoir inventé le terme « thrash metal » en écrivant sur la chanson d’Anthrax Metal Thrashing Mad en 1984. Il deviendra plus tard un membre fondateur du magazine rock RAW en 1988.

Au début des années 90, Malcolm Dome était rédacteur en chef du magazine Metal Forces, et également impliqué dans le magazine de films d’horreur Terror, avant de retourner à Kerrang ! pour un sort. Avec le lancement du magazine Classic Rock en 1998, il s’est impliqué dans ce titre, le magazine sœur Metal Hammer, et a également contribué au magazine Prog depuis sa création en 2009.

Il a été activement impliqué dans Total Rock Radio, qui a été lancée sous le nom de Rock Radio Network en 1997, changeant son nom en Total Rock en 2000. En 2014, il a rejoint l’équipe en ligne de TeamRock en tant qu’éditeur d’archives, téléchargeant des histoires de tous nos titres imprimés et aidant à poser le fondement de ce qui est devenu Louder.

Dome est l’auteur de nombreux livres sur une multitude de groupes d’AC/DC à Led Zeppelin et Metallica, dont certains sont co-écrits avec l’éditeur de programmes Jerry Ewing.

« Malcolm était un grand ami pour moi dès la première fois que je l’ai rencontré en tant qu’écrivain débutant, comme il l’était aussi pour de nombreux autres écrivains », a déclaré Ewing. « Le mot légende est beaucoup trop souvent utilisé ces jours-ci, mais Malcolm l’était très certainement. Il avait une connaissance encyclopédique de la musique et était l’un des hommes les plus sincèrement aimés et respectés que je connaisse. Il me manquera terriblement. »

Malcolm Dome au Download Festival, 2014 (Crédit image : Brad Merret)

En repensant à sa carrière pour le site Wicked World d’Earache record, Malcolm s’est souvenu de l’époque à laquelle il a commencé à écrire. « C’était une époque où l’on avait vraiment le sentiment que nous, au Royaume-Uni, avions les groupes les plus excitants du monde », a-t-il déclaré. « C’étaient des groupes qui pouvaient prendre l’énergie du punk et la classe du métal des années 70, et l’amener à un autre niveau.

« Soudain, il y avait de jeunes groupes de métal britanniques qui étaient confiants, puissants et pertinents. Et cela a changé le monde. Le groupe qui a le mieux résumé doit être Iron Maiden – ils représentaient tout ce qui était bon dans le genre. Mais quel NWOBHM Le mieux était de le ramener aux racines et aux gens. Les fans, les groupes – nous ne faisions qu’un. Une telle époque ne s’est jamais reproduite. «

Iron Maiden a tweeté : « Nous sommes tous très attristés et choqués d’apprendre le décès de notre ami Malcolm Dome. Il était intrépide, intrépide, passionné et franc en tant que journaliste et dernièrement en tant que diffuseur et nous le respections énormément. »

Des hommages sont également venus de Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne, Lars Ulrich, Slash, Motley Crue, Bernie Marsden, Mike Portnoy, Blackie Lawless, Devin Townsend, Doro Pesch, Phil Campbell de Motorhead, Saxon, Luke Morley of Thunder, Charlie Benante , Michael Arnott d’Arch Enemy, Therapy?, Orange Goblin, Dino Cazares et plus encore.

Nous sommes tous très attristés et choqués d’apprendre le décès de notre ami Malcolm Dome. Il était intrépide, intrépide, passionné et franc en tant que journaliste et dernièrement en tant que radiodiffuseur et nous le respections énormément. pic.twitter.com/NMRWqGT1zV1 novembre 2021

Voir plus

Malcolm était un gars adorable, il m’a interviewé plusieurs fois et a toujours été positif à propos de la musique. Il a été l’un des premiers journalistes à s’intéresser totalement au métal. Nous avons même travaillé ensemble l’année dernière lorsqu’il m’a aidé à trier mon entrée sur Wikipédia. Malheureusement manqué. – Tonyhttps://t.co/Te8hippkxB1 novembre 2021

Voir plus

Tellement triste d’apprendre le décès de Malcolm Dome, l’un des grands journalistes du rock et du métal. C’était toujours un plaisir de donner des interviews et de discuter en général. RIP Malcolm, tu vas nous manquer. pic.twitter.com/cmNGQ6bedp2 novembre 2021

Voir plus

Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis désolé d’apprendre le décès de Malcolm Dome. Repose en paix. Que Dieu vous bénisse1 novembre 2021

Voir plus

Journaliste et ami de RIP Rock #MalcomDometu vas nous manquer https://t.co/m8mfEZjj5PN1er novembre 2021

Voir plus

Malcolm Dome : 1955 – 2021. https://t.co/wx03MqSIpR pic.twitter.com/PpPEeFC5M4 1er novembre 2021

Voir plus

Extrêmement triste d’apprendre le décès de Malcolm Dome. Non seulement c’était un talent incroyable qui m’a aidé à guider ma relation avec la musique heavy, mais c’était aussi une personne formidable. Aujourd’hui, je pense aux moments amusants et mémorables que nous avons passés ensemble à l’époque. https://t.co/9chlIVjSMm1 novembre 2021

Voir plus

Je suis désolé d’apprendre le décès de Malcolm Dome. Je connais Malcolm depuis plus de quarante ans, il aimait sa musique, était un écrivain accompli et un fervent footballeur, nous avions donc beaucoup en commun. Moi, et tout ce qu’il savait, pleure lui. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses nombreux amis. DÉCHIRURE. ❤️ pic.twitter.com/i9gw7jnKjk1 novembre 2021

Voir plus

Attristé d’apprendre le décès de Malcolm Dome. J’ai fait d’innombrables interviews avec lui au cours des 30+ années où nous nous connaissons et j’ai toujours apprécié nos discussions. RIP Malcolm pic.twitter.com/uwJddSPv1EN1er novembre 2021

Voir plus

Malcolm Dome faisait partie du succès initial de WASP avec Kerrang. Il faisait partie de l’équipe qui a eu le courage de me mettre en couverture alors que personne ne savait vraiment qui nous étions et que cette couverture a été bannie de tous les points de vente WH Smith. Le rock n roll a perdu un vrai champion. – Blackie Lawless pic.twitter.com/IaEmsbP9381er novembre 2021

Voir plus

Je suis #tellement #désolé d’apprendre le #décès de #MalcolmDome. C’était l’un de mes meilleurs amis journalistes. Nous nous connaissons depuis le début des années 80. Il a toujours été si favorable et gentil avec moi. Tu vas terriblement me manquer. Continuez à vous bercer au paradis. Amour, Doro#doropesch#warlock pic.twitter.com/NX41q8Ta6w1er novembre 2021

Voir plus

Je suis vraiment désolé que Malcolm Dome nous ait quitté. Il était un champion de la grande musique rock et un partisan de @myMotorhead jusqu’à @PCATBS. RIP Malcolm. https://t.co/C6v5F2eSqg1 novembre 2021

Voir plus

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de notre ami Malcolm Dome.Malcolm était un grand partisan de Saxon et manquera à tous.Nos sympathies à sa famille et à ses amis en cette période terrible.Saxon https://t.co/ RPHO3v6z0Z1 novembre 2021

Voir plus

Merci et bonne nuit à Malcolm Dome. Il a été le premier journaliste à écrire sur Thunder et un mec très gentil qui se souciait vraiment de la musique rock. 1er novembre 2021

Voir plus

Tellement triste de voir que Malcolm Dome nous a quittés. C’était un écrivain incroyable, un supporter passionné de la musique rock britannique et un grand sport, même après que nous ayons saccagé son bureau au Kerrang ! des bureaux. Un autre jour très sombre pour la musique rock britannique. Je lui manquerai tant. 💔1 novembre 2021

Voir plus

Extrêmement triste d’apprendre le décès du légendaire journaliste/écrivain Malcolm Dome. C’était un homme adorable et doux et le temps passé avec lui était toujours du bon temps. Il nous manquera tous, une énorme perte pour le monde de la musique. 1er novembre 2021

Voir plus

Totalement dévasté d’apprendre le décès de Malcolm Dome, bien trop tôt. Il était un partisan de Million Dead dès le départ, toujours un visage amical, charmant et gentil, incroyablement bien informé et un journaliste légendaire. Un triste jour pour la musique.https://t.co/TugyUrnaDU1 novembre 2021

Voir plus

Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de Malcolm Dome. J’ai connu Malcolm pendant plus de 30 ans, depuis les débuts du Tout-Puissant jusqu’à nos jours. C’était un bon journaliste et un bon être humain. Condoléances à la famille de Malcolm. Repose-toi bien mon pote. 1er novembre 2021

Voir plus

Très triste d’apprendre le décès de Malcom. C’était un vrai passionné de musique et un sacrément grand écrivain. #ripmalcomdome https://t.co/Z2NOGcKSPg1 novembre 2021

Voir plus

Ami de longue date et champion de Twisted Sister #MalcolmDome vient de mourir. Ses notes de pochette sont dans de nombreux albums de TS, y compris notre nouvelle version appelée #tearitloose. perte incroyable d’un champion de la communauté metal. RIP M. Dome1 novembre 2021

Voir plus

Tony Wilson de TotalRock a commenté : « Malcolm était un élément clé de Total Rock, nous rejoignant avant même que nous nous appelions TotalRock. Il faisait partie de notre ADN et son absence parmi nous laissera un vide qu’aucun autre ne pourra combler. »

Ben Ward d’Orange Goblin a rendu hommage sur Facebook : « Malcolm était un grand ami, une véritable inspiration et légende du monde du Heavy Metal, LE meilleur journaliste musical de tous les temps, quelqu’un dont j’ai toujours apprécié l’opinion et juste un adorable, humble, intelligent, gentil, homme généreux et très drôle. »

Mark Powell d’Esoteric records, pour qui Dome a écrit des notes de pochette, a commenté: « Malcolm était l’un des gens gentils et charmants de la vie et sa connaissance encyclopédique de la musique rock ne connaissait aucune limite. Mes sincères condoléances à ses amis et à sa famille. Tu vas beaucoup nous manquer Malcolm , le monde du journalisme musical aussi. »

Extrêmement triste d’apprendre le décès du légendaire journaliste/écrivain Malcolm Dome. C’était un homme adorable et doux et le temps passé avec lui était toujours du bon temps. Il nous manquera tous, une énorme perte pour le monde de la musique. 1er novembre 2021

Voir plus

Aujourd’hui, nous avons perdu une autre légende, Malcolm Dome est un grand journaliste qui a écrit de nombreuses histoires sur Fear Factory depuis 1992 RIP pic.twitter.com/BsJYFi0xBK1er novembre 2021

Voir plus