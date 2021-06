Le journaliste qui a brisé l’histoire du tarmac Clinton-Lynch a été retrouvé MORT dans son appartement .

par Jim Hoft, The Gateway Pundit :

Le journaliste d’ABC qui a révélé la tristement célèbre histoire de la réunion sur le tarmac de 2016 entre Bill Clinton et la procureure générale de l’époque Loretta Lynch a été retrouvé mort dans son appartement.

Le corps de Christopher Sign, 45 ans, a été retrouvé dans son appartement de Birmingham, en Alabama, samedi matin vers 8 heures. Sa mort fait l’objet d’une enquête pour suicide, selon le lieutenant de police Keith Czeskleba.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

«Notre plus profonde sympathie est partagée avec la famille aimante et les amis proches de Christopher. Nous avons perdu un collègue vénéré dont l’empreinte indélébile servira à jamais de marque de décence, d’honnêteté et d’intégrité de journaliste. Nous ne pouvons qu’espérer perpétuer son héritage. Que sa mémoire soit pour la bénédiction », a déclaré Eric Land, vice-président et directeur général d’ABC 33/40, dans un communiqué.

Sign a écrit un livre sur la rupture de l’histoire du tarmac intitulé Secret on the Tarmac.

« Le plan était parfait. Pas de caméras, pas de microphones, pas de regards indiscrets et beaucoup de sécurité. Le cadre d’une réunion clandestine n’aurait pas pu être meilleur. L’ancien président Bill Clinton est sorti de l’avion privé du procureur général Loretta Lynch 20 minutes après son embarquement. Tous deux pensaient s’en tirer. Les deux avaient tort. Au milieu d’une course présidentielle houleuse, d’enquêtes fédérales impliquant des e-mails et de Benghazi et de la société à la recherche de clarté sur l’avenir du pays, la réunion secrète sur le tarmac ne ferait que compliquer les choses. La réunion secrète n’aurait jamais été révélée sans un journaliste chevronné et une source de confiance », lit-on dans la description Amazon de son livre.

Lorsque l’histoire du tarmac est sortie, elle a fait des vagues massives à l’échelle internationale alors que la réunion secrète a eu lieu pendant les élections – et quelques jours seulement avant que le directeur du FBI de l’époque, James Comey, n’annonce que le bureau ne recommanderait pas d’accusations contre Hillary Clinton.

AL.com rapporte que Sign et sa femme ont trois fils.

Il est certainement intéressant de voir combien de personnes qui ont traversé les Clinton finissent par mourir trop jeunes.

Lire la suite @ TheGatewayPundit.com

Lien source