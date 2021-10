Le journaliste sportif Ivan Maisel sur son fils Max, la paternité et la perte

Bryan est rejoint par le journaliste sportif Ivan Maisel pour discuter de son livre sur son défunt fils Max, I Keep Trying to Catch His Eye. Ils discutent de l’enfance et des passions de Max, au moment où Maisel a appris que son fils était peut-être mort par suicide, parlent du processus de deuil et évoquent sa décision d’écrire ce livre.

Ce podcast contient du matériel sensible sur le suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-8255.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : Ivan Maisel

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS