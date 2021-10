Le Joventut remporte le triomphe de Tenerife avec un Vives stellaire

23/10/2021 à 23:28 CEST

Le Club Joventut Badalona a ajouté une victoire prestigieuse sur le court Lenovo Tenerife (72 à 79) après avoir joué un excellent match. L’équipe dirigée par Carlos Duran a joué à un niveau élevé les 40 minutes et se a remporté une victoire, la première à l’extérieur de l’Olympique, ce qui lui permet de rester dans la zone noble du classement avec 4 victoires.

DIX

JOV

Lenovo Ténérife, 72

(21 + 19 + 22 + 10): Gamble (6), Fittipaldo (6), Salin (6), Wiltjer (8), Doornekamp (3) – départ cinq-, Huertas (7), Rodríguez (3), Sastre (13), Sulejmanovic (3), Guerra (17).

Joventut, 79 ans

(26 + 13 + 21 + 19): Ribas (1), Vives (16), Parra (7), Willis (9), Tomic (13) – départ cinq-, Busquets (10), Brodzyanski (6), Ventura (6), Heureux (11), Birgander (0).

Arbitres :

Pérez Pizarro, Araña, Sánchez Mohedas.

Incidents :

Match correspondant à la septième journée de la Ligue Endesa, disputé au Pavillon Santiago Martín, devant 3.117 spectateurs.

La Peña est très bien sorti du jeu et a commencé en tête grâce aux points d’Ante Tomic, avec un triple inclus. Avec un 3-11, Joventut est sorti très solide bien que Tenerife ait réagi du triple, 9-13. Le succès dans le triple a également atteint La Peña et avec deux triples de Feliz et Brodziansky, l’avantage est passé à 10 points, 11-21. En fin de première période, les hommes de Carles Duran ont dominé le duel 21-26.

Du triple, le Penya a continué à marquer et avec deux triples de Pep Busquets et un du capitaine Albert Ventura, la différence a continué d’être favorable aux verts et noirs, 28-35. A partir de ce moment, Ténérife a amélioré sa version pour tourner le duel, 38-37. A la mi-temps, les Ténérife ont dominé le match 40-39.

Réaction vert-noir

La réaction de Penya a été rapide, et avec un départ 3-9, il a repris la tête du tableau d’affichage, 43-48. Ténérife mais, de la main de Joan Sastre, a été refait et est revenu contrôler le jeu à nouveau, 55-51. Avec Pep Busquets et Albert Ventura mettant les points verts et noirs, La Peña a continué à se battre pour le match à la fin du troisième acte, 62-60.

Le dernier quart a été marqué par une égalité maximale. Avec 6 minutes de la fin, le résultat était de 67 à 67. Un 0-11 mené par un extraordinaire Guillem Vives a donné l’avantage à Joventut. avec un peu plus de 3 minutes à jouer, 67-78.

La dernière ligne droite de l’équipe a été magnifique et a ajouté la première victoire à l’extérieur de l’Olympique, 72-79. Triomphe prestigieux contre une équipe comme Tenerife pour ajouter la deuxième victoire de la semaine.

Guillem Vives, avec 16 points, a été le meilleur joueur du match, bien épaulé par Andrés Feliz, 11 points, et Ante Tomic, 13. Le prochain match des Jeunes aura lieu mardi à l’Eurocup, où l’équipe accueillera les Hamburg Towers à 21h00.