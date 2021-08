Le JRPG le plus chaud du moment est développé par un jeune de 22 ans

Capture d’écran : Stephen Ddungu

La plupart des jeux musicaux sont des jeux de rythme, des exemples populaires incluent des titres tels que Guitar Hero, Beat Saber et Dance Dance Revolution. Cependant, Sword of Symphony a bouleversé cette attente du genre. Il s’agit d’un élégant jeu de rôle musical et d’action qui utilise le combat pour composer de la musique, ce qui signifie que le jeu inverse la relation typique entre les entrées et le combat. Sword of Symphony brouille la frontière entre « jeu vidéo » et « instrument de musique ». Pour le développeur solo Stephen Ddungu, vaincre des ennemis obscurs n’est qu’un moyen d’atteindre une belle fin.

Il a également l’air lisse en le faisant.

Pour ceux qui ont regardé la vidéo de révélation de Ddungu, il est facile de comprendre pourquoi elle a enregistré près de 1,2 million de vues sur TikTok, tout en devenant virale sur des plateformes comme Twitter. Sword of Symphony s’inspire fortement des éléments visuels et narratifs des jeux de rôle japonais. Les personnages de son monde exercent une énergie magique basée sur la musique et combattent un ennemi qui représente le blocage de l’écrivain. Les animations sur les attaques du protagoniste sont dramatiques et amusantes.

La partie la plus absurde du développement de Sword of Symphony : son créateur est un étudiant de 22 ans. Le jeu a été conçu à l’origine comme le projet universitaire de Ddungu, et il n’avait initialement pas de grands projets pour le jeu. Je ne l’aurais pas deviné car le polissage du jeu est impeccable et les idées narratives sont ambitieuses. De plus, Ddungu était le seul développeur derrière le jeu. Il a confirmé qu’il était le compositeur, concepteur de jeu, animateur et artiste d’effets visuels.

Ddungu reconnaît sur sa page Patreon que le prédécesseur de Sword Symphony, Purpose: Versa, s’est inspiré de JRPG tels que Final Fantasy, Nier: Automata et Kingdom Hearts. Sword s’inspire spécifiquement de Genshin Impact et de Kingdom Hearts et de l’inspiration de combat de Punishing: Grey Raven et Nier: Automata. À première vue, les ennemis de Sword ressemblent aux Heartless de KH, mais Sword of Symphony n’est pas simplement un hommage. Ddungu a déclaré à Kotaku sur Discord que le jeu racontait l’histoire de ses propres expériences avec les blocs créatifs et le fait d’être la cible de vol de propriété intellectuelle.

Contrairement aux inspirations citées, Sword of Symphony présente un protagoniste noir. Étant donné que la plupart des JRPG comportent des caractères japonais, cela peut aider le jeu à se démarquer lors de sa sortie complète. Le succès de la bande-annonce montre également qu’il existe une forte demande pour les JRPG présentant une diversité de personnages.

Sword of Symphony se déroule dans un paysage désolé de formes abstraites. Pourtant, la musique et les effets visuels sont doux et apaisants. Je suis particulièrement enthousiasmé par le mécanicien de parkour qui a été ajouté début juillet. La juxtaposition entre l’esthétique magique et artificielle crée un sentiment d’intrigue qui accroche les joueurs potentiels, malgré le fait que le jeu n’est pas encore terminé. Ddungu a confirmé son intention de sortir le jeu dans trois à quatre ans.

Considérant que son compte TikTok compte plus de cent mille abonnés avec seulement quelques vidéos publiées, il est juste de dire que l’anticipation du public pour le jeu est très élevée. Au moment de la publication, le serveur Discord du développeur comptait plus de quatre cents membres qui semblaient enthousiasmés par Sword of Symphony et d’autres projets au sein de la même adresse IP d’origine.

La bande-annonce ne nous dit pas qui est le protagoniste ni quelles sont ses motivations. Les puissantes animations taquinent notre imagination sur ce que pourrait être le jeu, ce qui semble plus convaincant que le développeur nous le dit carrément.

J’espère que son professeur lui a donné toutes les notes, mais il est clair que Sword of Symphony a un potentiel plus grand qu’un simple “projet de thèse”.

Mise à jour : 26/08/2020, 16 h 41 HE : Cet article a été modifié pour inclure les commentaires du développeur du jeu.