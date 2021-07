28/07/2021 à 13:46 CEST

Manoj Daswani

Il était tôt le matin en Espagne (entre trois et quatre heures du matin) lorsque le tatami de Tokyo a fait vaciller l’une des options de médailles les plus sérieuses pour la délégation nationale. Un rendez-vous dans les poules, un prétendant de poids au podium japonais. Était Nikoloz Sherazadishvili, ce Géorgien de naissance qui a émigré à seulement 14 ans et avait « entre les sourcils » le premier classement du tournoi olympique pendant des mois.

Mais les médailles doivent être travaillées au pioche et à la pelle et l’Espagnol l’a vérifié très tôt. Personne ne pouvait prédire que le représentant mongol pourrait lui causer des ennuis, mais c’est arrivé. Niko il a dû travailler dur et essayer sa propre patience. Après n’avoir pas marqué un seul point dans le développement du combat, c’est dans les prolongations (« golden score ») qu’il a finalement atteint son premier objectif : atteindre le deuxième tour.

Personne ne pouvait imaginer alors que la même chose se produirait également au prochain tour, dans ce cas contre le Suédois Nyman; et que les signes de faiblesse se multiplieraient lors du dernier quart de finale, face à sa bête noire, devant laquelle il n’avait guère le choix. Il a donc dû tout confier aux playoffs, dans lesquels il a succombé. C’était dévastateur de le voir s’excuser même auprès de son propre entraîneur pour une telle déception, mais de toute façon son cas a fini par être une leçon d’humilité pour l’environnement olympique et pour la médaille si contagieuse. L’effort des athlètes ne doit pas non plus être évalué par le poids des prix qu’ils obtiennent, ni l’or ne doit être considéré comme acquis avant de l’avoir repéré.

Et tandis que le judo tremble, la boxe répond. Une fois le cyclone localisé Emmanuel reyes juste un combat avant d’obtenir une médaille, un autre combattant avec une histoire impressionnante a fait la même chose hier : Jalidov, accueilli en Espagne et concourant désormais sous son drapeau dans l’espoir d’accrocher au moins une médaille de bronze. Il le garantira s’il expire à son passage demain.

En une journée marquée par le carrefour décisif pour le football et en attendant ce que feront les deux équipes de basket ce jeudi, le hockey féminin se remet dans les sports collectifs et le water-polo rêve de succès métalliques, peut-être à deux reprises. Il le fait avec mérite pour épargner la bougie, qui a connu son plus beau jour à Enoshima. Les bateaux espagnols se sont déjà habitués aux premières places et il y a jusqu’à cinq options de médailles. Celui qui gagne en force est celui de Joan Cardona, qui a été le dernier à remporter une place pour les Jeux et qui est venu comme un cyclone. Il est troisième au classement général, mais à seulement un point de l’or.

Au Japon, la température monte et des voix s’élèvent qui crient contre l’absurdité de jouer des matchs de tennis à près de 40 degrés et une humidité insupportable. Demander Badosa, a pris sa retraite en raison d’un coup de chaleur. Un jour sombre aussi Muguruza Oui Davidovitch ils ont vu la route vers le titre se fermer.