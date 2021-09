Le Jufré Riuprimer Cycling Tour revient après un an sans prise de participation dans le territoire

13/09/2021

Le à 21:48 CEST

Le dimanche 19 septembre, il y a un rendez-vous important dans le calendrier cycliste catalan : le Jufré Riuprimer de mars, que cette année atteint sa huitième édition, après un an sans pouvoir célébrer en raison de la crise sanitaire du Covid-19. “Cette année, il récupère avec un format plus petit et passe du printemps à la fin de l’été “, a déclaré Josep Jufré, organisateur de la Marche, ce mercredi lors de la conférence de presse, qui s’est tenue sur la Plaza del Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Riuprimer.

Précisément, la Mairie de Santa Eulàlia de Riuprimer est l’un des co-organisateurs de cette année, avec la Fédération Catalane de Cyclisme et le Club de Natation Vic-ETB, dont fait partie l’école de cyclisme Jufré Cyclisme. “Cela ne change pas grand-chose les autres années, car nous avons toujours été très impliqués dans la Marche. C’est l’occasion de faire connaître les gens et nous espérons que ce sera un succès”, a déclaré le maire, Txevi Rovira.

Dans cette huitième édition, il y a déjà plus de 300 personnes inscrites, Bien que l’organisation pense qu’après la marche Tierra de Remences, c’est fêté ce week-end, les inscriptions vont augmenter. La la date limite d’inscription est le 16 septembre.

La marche cyclotouriste Jufré Riuprimer est le seul tour à vélo à Osona, qui traverse également les régions voisines telles que Berguedà et Lo Bages. “C’est un territoire très propice au cyclisme, très préservé, qui traverse de petites villes, il possède également des points très attractifs comme la Pujada de la Trona, le passage du ruisseau Merlès, la Serra dels Degollats et l’ascension d’Oristà, le Dragon Kan. « Ces points sont communs aux deux itinéraires, qui sont les mêmes que les deux dernières éditions : le long parcours de 154 km et 2445 mètres de dénivelé et le parcours court, de 111 km et 1731 mètres de dénivelé.

Cette année, l’organisation, en collaboration avec le club riuprimerenc Pedala Pedala et les moniteurs de l’école de cyclisme Jufré et du club de natation Vic-ETB, s’est efforcé de garantir, encore plus, la qualité de la Marche, avec plus de bénévoles, “Ils sont un grand pilier de la course, ils s’impliquent et sans eux la marche ne serait pas possible”dit Jufré. Les tâches des bénévoles sont les postes de ravitaillement, les liaisons avec les motos, la signalisation aux ronds-points, la remise des numéros ou encore le balisage du circuit.

Le dernier approvisionnement pour tous les participants sera la nourriture. Cette fois, la consommation traditionnelle de fideuà sera remplacée par du pain avec du boudin noir debout, un boudin noir de la marque collective Morcilla de Riuprimer, promu par les deux épiceries fines de Santa Eulàlia : Queviures Corretja et Carnicería et Pan Vilaró. Et c’est que la qualité, le soin du territoire et de l’environnement est un aspect capital de la Marche qui, entre autres, donnera un bac biodégradable à chaque participant.

Mariona Molas, une jeune Riuprimerenca, également monitrice à l’école de cyclisme Jufré, qui a participé à la Marche lors des éditions précédentes, a également pris part à la conférence de presse. “Quand j’avais 16 ans, je me suis déjà inscrit”. Molas a souligné la qualité du test et la bonne expérience tant sur le plan personnel que sportif qui impliquait de participer. Il salue également le bon accueil qu’il reçoit, de plus en plus, auprès des cyclistes féminines, qui estiment devoir se sentir interpellées pour participer. “Heureusement, de plus en plus de filles font du vélo et participent à ce type d’événement”.

Carles Molera, représentant le club de natation Vic-ETB, et Titi Roca, conseiller sportif de la mairie de Vic, a remercié Josep Jufré pour le travail sportif et social à la tête de l’organisation de la Marche, mais aussi de l’école de cyclisme Jufré Cyclisme, “un projet unique”, selon Roca. Le Conseil provincial de Barcelone, la Mairie de Vic, Osona Turismo et Osoning collaborent avec le Jufré Riuprimer Cycle Tour.