Le juge Aaron barbu devrait contester la politique des Yankees sur la pilosité faciale

Les Yankees de New York ont ​​vu leur saison se terminer début octobre après une défaite contre les Red Sox dans la Wild Card de la Ligue américaine, ce qui a donné aux Yankees huit semaines solides pour exercer leur libre arbitre avec leur propre apparence personnelle.

Les Yankees sont la seule équipe des ligues majeures à avoir une politique interdisant la barbe. C’est quelque chose qu’ils ont fait depuis que feu George Steinbrenner a institué la politique en 1973, et la règle a persisté comme un hommage de longue date à Steinbrenner malgré les changements dans l’ensemble de l’organisation. Mais vraiment, nous sommes en 2021. Il existe désormais une norme différente pour les apparences «professionnelles», et l’ignorer fait de la règle une véritable relique du passé.

Que se passerait-il si – disons, je ne sais pas – Aaron Judge se présentait à l’entraînement de printemps et disait qu’il gardait la barbe ? Parce qu’Aaron Judge a une barbe maintenant, et il devrait vraiment garder la barbe.

Aaron Judge atteint facilement 0,300 et revient au plateau des 50 circuits avec une barbe. pic.twitter.com/aAO5LPpZjL – Mike Dro 🍕 (@MikeDro_) 21 novembre 2021

C’est un homme qui devrait s’engager dans une barbe.

Mais revenons à la question initiale : que pourraient vraiment faire les Yankees si un joueur refusait le rasage ? La réponse courte est… pas grand-chose.

La CBA, qui expire, protégerait les joueurs contre les amendes ou les suspensions pour barbe. Le plus que le manager des Yankees, Aaron Boone, puisse vraiment faire est de mettre un joueur sur le banc et de le considérer comme une décision de gestion (et tout le monde verrait à travers cela). En dehors de cela, toute la politique repose sur la pression des pairs et la tradition. Si un joueur vedette comme Judge voulait vraiment abroger la politique – ou si des coéquipiers le rejoignaient – ​​les Yankees savent qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose pour les arrêter.

Nous avons vu cette réalisation se dérouler de manière préventive sur le marché des agents libres. En 2013, les Yankees ont abandonné la poursuite notamment du lanceur de relève barbu Brian Wilson parce que Wilson a dit aux Yankees qu’il ne se raserait pas.

Vous pouvez exclure Brian Wilson des Yankees. L’agent dit à Brian Cashman que Wilson ne se rasera pas la barbe. Sérieusement. – Bryan Hoch (@BryanHoch) 13 novembre 2013

Le directeur général Brian Cashman a même admis qu’il avait exclu Wilson parce qu’il ne voulait pas se raser. Ils voulaient éviter toute une épreuve à cause de la politique inapplicable, même si cela impliquait de laisser passer un actif potentiel.

Et c’est juste une chose ridicule pour un front office à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer les joueurs : à quel point est-il attaché à sa barbe ? Cette seule question devrait suffire à se débarrasser de la règle. Mais le juge peut y arriver lui-même. Tout ce qu’il a à faire est de garder la barbe.

Ça fait assez longtemps, Yankees.

