Le juge accepte l’argument inepte de l’avocat de Rittenhouse selon lequel le pincement pour zoomer d’Apple manipule les images

Alors que Kyle Rittenhouse prenait la parole pour répondre aux questions sur la séquence des événements avant qu’il ne tire et tue un homme à Kenosha, dans le Wisconsin, le jury a été contraint de regarder la preuve vidéo se dérouler en miniature – parce que l’avocat de la défense de Rittenhouse a proposé la notion sauvage qu’Apple a une «intelligence artificielle» qui manipule les images lorsque vous pincez pour zoomer sur un iPad, et le juge Bruce Schroeder a totalement accepté cette possibilité.

Le mot qu’il cherche est algorithmes, mais c’est hors de propos

« Les iPad, qui sont fabriqués par Apple, contiennent une intelligence artificielle qui permet de voir les choses en trois dimensions et en logarithmes », a insisté la défense. « Il utilise l’intelligence artificielle, ou leurs logarithmes, pour créer ce qu’ils croient se produire. Ce n’est donc pas réellement une vidéo améliorée, c’est la programmation iPad d’Apple qui crée ce qu’elle pense être là, pas ce qui est nécessairement là », ont-ils ajouté.

Bien qu’il ne soit pas clair d’après une vidéo complète de la procédure (via The Washington Post) si le juge a effectivement interdit à l’accusation d’utiliser un appareil iOS ou de zoomer sur les images, le résultat était le même : au lieu d’utiliser un iPad, le jury a blessé en regardant les clips originaux avec un zoom arrière sur une machine Windows connectée à un grand téléviseur dans la salle d’audience. Les images ne remplissaient pas tout l’écran du téléviseur.

L’un des premiers clips vidéo de Rittenhouse a été interrogé, tel que présenté au jury.

Le juge Schroeder a fait valoir que c’était l’accusation – et non la défense – qui avait la charge de prouver qu’Apple n’utilise pas l’intelligence artificielle pour manipuler les images, exigeant qu’elle fournisse un expert pour témoigner, et n’a pas autorisé l’accusation à ajourner pour trouver cet expert avant d’amener Rittenhouse en contre-interrogatoire. Le juge a suggéré que les procureurs pourraient trouver cet expert en 20 minutes pendant qu’ils prenaient une brève pause. « Peut-être que vous pouvez faire témoigner quelqu’un à ce sujet en quelques minutes, je ne sais pas », a déclaré le juge. Aucun de ces experts n’était là au moment où le procès a repris.

Alors que la nature de la réalité en ce qui concerne les images numériques est épineuse lorsqu’il s’agit de choses comme la couleur, la mise à l’échelle des images numériques est assez bien comprise.

Il y a six accusations criminelles contre Rittenhouse en lien avec la fusillade à Kenosha. Il est accusé d’avoir tué deux personnes.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.