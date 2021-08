Le juge annule l’ordonnance sur les droits de garde des enfants non vaccinés de Rebecca Firlit ⋆ 10z viral

Un juge de l’État de Chicago s’est renversé sur une ordonnance qui a retiré la garde parentale partielle d’une mère d’un garçon de 11 ans parce que la femme n’a pas été vaccinée contre COVID-19, ont rapporté plusieurs organes de presse.

Juge du comté de Cook James Shapiro lundi a rendu une ordonnance d’un seul paragraphe annulant la partie de sa décision du début du mois qui révoquait Rebecca Firlit droits parentaux parce qu’elle refusait de se faire vacciner.

“[T]son tribunal ANNULE le paragraphe 3 de son ordonnance du 11 août 2021 en raison de l’absence de plaidoirie ou d’audience sur une mise en danger grave », indique l’ordonnance, selon le Chicago Sun-Times.

Dans son ordonnance initiale, Shapiro a pris ce que l’avocat de Firlit aurait appelé la mesure sans précédent de révoquer la garde partielle de son fils de son client parce qu’elle refusait d’être vaccinée contre le virus. Firlit a expliqué à Shapiro qu’elle avait subi des effets indésirables de plusieurs vaccins dans le passé.

La décision initiale sur les droits parentaux de Firlit a été rendue à la suite d’une audience par téléconférence sur la pension alimentaire entre Firlit et son ancien mari, Matthieu Duiven. Les deux sont divorcés et partagent la garde de leur fils depuis environ sept ans.

Firlit a déclaré à la chaîne d’information affiliée à FOX WFLD-TV que bien que la procédure n’ait rien à voir avec les droits de garde, le juge Shapiro lui a demandé « à l’improviste » si elle avait reçu l’un des vaccins COVID-19. Lorsqu’elle a répondu par la négative, elle a déclaré que le juge Shapiro avait rendu une décision lui interdisant de voir son fils jusqu’à ce qu’elle soit vaccinée.

« Cela n’avait rien à voir avec ce dont nous parlions. [Judge Shapiro] plaçait son point de vue sur moi. Et m’enlever mon fils », a déclaré Firlit à WFLD ce week-end.

S’adressant au Chicago Sun-Times samedi, Firlit a déclaré que son avocat, Annette Fernholz, avait déjà entamé le processus d’appel de la décision de Shapiro avant le renversement de lundi.

« J’ai eu des réactions indésirables aux vaccins dans le passé et mon médecin m’a conseillé de ne pas me faire vacciner. Cela représente un risque », a déclaré Firlit au Sun-Times. « J’étais confus parce que [the proceeding] était juste censé concerner les dépenses et la pension alimentaire pour enfants. J’ai demandé [Judge Shapiro] ce que cela avait à voir avec l’audience, et il a dit : ‘Je suis le juge, et je prends les décisions pour votre cas.’ »

Firlit a déclaré lundi au Sun-Times qu’elle était “extrêmement heureuse” du revirement de Shapiro et a déclaré qu’elle “allait voir son fils tout de suite”.

Avant le renversement de lundi, Fernholz a déclaré à WFLD que le juge Shapiro avait outrepassé son autorité en s’occupant entièrement de la question, notant qu’à aucun moment avant ou pendant l’audience l’ex-mari de Firlit ou son avocat n’avaient abordé le sujet de la plainte de Firlit. statut vaccinal.

«Dans ce cas, vous avez un juge, sans aucune question devant lui concernant le temps parental avec l’enfant qui décide:« Oh, vous n’êtes pas vacciné. Vous ne pouvez pas voir votre enfant tant que vous n’êtes pas vacciné. Ce genre de dépasse sa compétence », a déclaré Fernholz. « Vous devez comprendre que le père n’a même pas porté cette question devant le tribunal. C’est donc le juge seul qui décide que vous ne pouvez pas voir votre enfant tant que vous n’êtes pas vacciné.

L’avocat de Duiven, Jeffrey M. Leving, a déclaré au Sun-Times que lui et son client soutenaient la décision initiale de Shapiro et prévoyaient de lutter contre le renversement «malheureux».

“Je travaille actuellement sur une motion d’urgence pour la combattre”, a déclaré Leving lundi après-midi.

Fernholz et Leving n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails de Law&Crime demandant des commentaires supplémentaires.

