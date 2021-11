Le juge appelle José Luis Moreno à témoigner

15/11/2021

Le juge de la Cour nationale Ismael Moreno a la demande du producteur de télévision acceptée José Luis Moreno et t’a appelé à déclarer dans le cadre de l’opération Titella, bien que la date et l’heure doivent être fixées « en fonction des disponibilités » à l’ordre du jour du Tribunal Central d’Instruction Numéro 2.

C’est ce qu’indique une ordonnance, dans laquelle le magistrat renvoie également à d’autres demandes formulées par le ventriloque dans le mémoire qu’il a présenté jeudi dernier et dans lequel Il a demandé qu’une date soit fixée pour sa déclaration « malgré le maintien de la nullité de la procédure » qui a conduit à son arrestation et à celle de plus de 50 personnes.

Dans le même, La défense de Moreno s’est demandé si sa déclaration serait « possible » tout en insistant sur le fait que toutes les procédures d’enquête menées à ce jour ont révélé la « énorme erreur » c’était l’acte d’accusation de Moreno, soulignant que le résultat de celui-ci est « manifestement disculpatoire ».

Désormais, le juge rappelle qu’il a déjà accepté la déclaration de son partenaire, l’homme d’affaires argentin Alejandro Roemmers, prétendument arnaqué par Moreno dans la réalisation de la série ‘Glow & Darkness’, qui traite de la vie de Francisco de Asís. Dans cette résolution, le juge a également accepté de joindre à la procédure les rapports émis par le directeur de production argentin Javier Pablo Leoz et un autre signé par Procivitas Producciones.

Le juge d’instruction insiste également sur le fait que la demande de Moreno, qui a demandé la création d’une pièce secrète séparée pour préserver la confidentialité de la série, a été refusé dans une voiture datée du 13 octobre. Le magistrat a ensuite suivi la ligne fixée par le procureur, qui s’est opposé à la création d’une pièce indépendante, soulignant le « inouï de faire semblant » de garder secret un contenu que « devrait nécessairement connaître » Roemmers.

Nouvelle procédure

Dans la même ordonnance, le juge ordonne également une série de procédures à la suite de certaines des défenses. A) Oui, le magistrat demande instamment que les communications correspondantes soient communiquées à Openbank et Bankinter concernant Luis Enrique Dueñas, un collaborateur présumé de Moreno qui serait vraisemblablement chargé de déplacer l’argent au sein du réseau de l’entreprise.

Le résumé de l’affaire décrit Dueñas comme un professionnel indépendant doté de vastes connaissances économiques et financières qui s’occuperait de protéger les fonds obtenus par le complot présumé en les transférant gratuitement d’anciennes sociétés grevées de dettes vers de nouvelles.

Dans sa déclaration du 7 octobre, Dueñas a expliqué qu’il avait effectué trois opérations avec Moreno. Il lui a d’abord prêté 200 000 euros, puis il a assumé le remboursement d’un prêt que l’ancienne star de la télévision avait auprès d’une banque et, enfin, il a acheté un studio de tournage appartenant à une autre banque que le ventriloque avait loué.

D’autre part, le juge a également accepté de remettre une copie des documents relatifs à José Luis Garrido et Pascal Jean Jongen une fois que l’Unité d’enquête conjointe de la Garde civile et de la Police aura établi le rapport requis sur les effets et les documents intervenus dans le records réalisés le 29 juin.

Appel contre la prolongation

Par ailleurs, le juge d’instruction a reconnu avoir traité le recours formé par la défense de Javier Villalba et Montserrat Pedreny contre l’ordonnance du 29 octobre dans laquelle il a été convenu d’étendre l’instruction de la pièce séparée dans laquelle une tentative est faite d’éclaircir si l’organisation criminelle prétendument de Moreno avait un réseau dédié au trafic de drogue et au blanchiment d’argent.

Les magistrats de la deuxième section de la chambre criminelle de l’Audiencia Nacional seront donc chargés de décider si cette prolongation de la peine portée en appel par deux des personnes instruites se poursuit. Le terme de ces six mois a commencé à courir le 4 novembre.

En probation

Moreno est l’un des principaux prévenus de l’opération Titella dont l’enquête a émergé en juin dernier avec son arrestation et celle de dizaines de personnes dans différentes villes pour une fraude présumée perpétrée via un réseau d’entreprise. La police nationale soupçonne que le ventriloque garderait caché entre 400 et 900 millions d’euros à l’étranger.

Le producteur, accusé de fraude, blanchiment d’argent, association illicite, falsification de documents, insolvabilité punissable et délits contre le Trésor public, est en probation, avec obligation de comparution hebdomadaire devant un tribunal, retrait de passeport et interdiction de quitter le pays. Le 8 juillet, il a déposé une garantie hypothécaire pour couvrir la caution de 3 millions d’euros demandée par le juge.

Les enquêteurs divisent le complot présumé en deux organisations : l’une dirigée par Moreno, Antonio Aguilera et Antonio Salazar, dédiée depuis 2017 à « la fraude et l’escroquerie contre les banques et les investisseurs privés », « à la falsification d’effets bancaires tels que les chèques et les billets à ordre » et au « blanchiment d’argent » ; et un autre, dirigé par Carlos Brambilla, un trafiquant de drogue présumé qui aurait utilisé ladite structure pour blanchir de l’argent.

Moreno, la carte de visite

Selon le compte judiciaire, Moreno et Aguilera seraient les « plus responsables » et Salazar, le troisième en action. Chacun aurait une fonction. Le producteur, « en tant que personne publique notoire, je prêterais son nom comme carte de visite« afin d’obtenir facilement les financements dont ils prétendraient avoir besoin pour démarrer un projet de film. Par conséquent, « il a été le principal récipiendaire des fonds obtenus.

Cet argent irait ensuite à Aguilera et Salazar. Les deux auraient « une connaissance approfondie des opérations bancaires et commerciales », ils seraient donc chargés de créer les sociétés, de « se maquiller », de mettre des administrateurs et de les présenter aux entités bancaires comme les destinataires des financements nécessaires pour lesdits projets . En réalité, ils seraient dépourvus de toute activité.

Grâce à ce réseau de « sociétés écrans » géré par de prétendus hommes de paille, les deux organisations transféreraient « d’importantes sommes d’argent » à ceux qu’elles tentaient de distribuer avec des revenus faisant passer pour des bénéfices de leur travail commercial ou avec des injections d’argent pour lesquelles elles avoir la complicité d’employés de banque qui prendraient leur commission en échange de l’introduction de cet argent dans le circuit légal.