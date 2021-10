Le juge approuve le recours collectif contre la saisie de 85 millions de dollars par le gouvernement fédéral de coffres-forts

Le gouvernement fédéral a peut-être subi le plus gros revers à ce jour dans ses efforts pour conserver non seulement 85 millions de dollars d’actifs saisis dans des coffres-forts sans inculper leurs propriétaires, mais aussi les preuves associées du raid.

Un juge fédéral a certifié cette semaine une classe dans l’une des nombreuses contestations judiciaires en cours contre la saisie, la première approbation de ce type depuis que le gouvernement fédéral a perquisitionné les coffres-forts privés américains (USPV) à Los Angeles ce printemps.

Il couvre les détenteurs de boîtes qui se sont identifiés aux autorités fédérales et ont récupéré leurs biens, mais exigent toujours la restitution des « dossiers générés et des preuves recueillies » lorsque le FBI a dépassé le mandat accordé pour le raid en fouillant dans le contenu de la boîte, en ouvrant des enveloppes et en réalisant des enregistrements.

Il s’agit d’une catégorie plus restreinte que celle recherchée par les avocats des plaignants à l’Institute for Justice (IJ). Le juge de district américain Gary Klausner a retiré les détenteurs de boîtes dont les biens ne leur avaient pas encore été rendus parce qu’ils pouvaient « faire valoir leurs droits dans le cadre d’une procédure de confiscation judiciaire ».

Le juge a également rejeté les sous-catégories proposées pour 245 détenteurs de box qui ont déposé des demandes de confiscation administrative et n’ont pas reçu d’avis indiquant s’ils récupéreront leur propriété, et pour 289 détenteurs de box qui n’ont pas déposé ces réclamations.

Le gouvernement dispose déjà d’une horloge de 90 jours pour déposer des plaintes de confiscation judiciaire ou restituer la propriété du premier groupe, et tous les membres du deuxième groupe sauf six ont depuis déposé des réclamations, ce qui rend cette sous-catégorie trop petite, a déclaré Klausner.

IJ a déclaré que le gouvernement fédéral avait restitué la totalité des actifs saisis de ses clients, sauf 2 000 $ au 1er octobre. Il souhaite maintenant simplement une ordonnance obligeant le gouvernement à détruire les dossiers de la recherche, y compris les enregistrements vidéo, en tant que fruit des violations du quatrième amendement.

« Les membres de la classe certifiée sont, par définition, des personnes que le gouvernement n’a pas accusées d’actes répréhensibles », a déclaré jeudi le cabinet d’avocats d’intérêt public dans un communiqué.

Un mois plus tôt, Klausner avait rejeté trois variantes de classes proposées recherchées par un groupe différent de plaignants, qui estimaient leurs rangs à plus de 100 membres, car ils cherchaient à rester anonymes. Il a statué que la demande ne peut être accordée à l’échelle de la classe.

L’avocat de l’IJ, Robert Johnson, a déclaré à Just the News que « cette situation est vraiment assez unique » par rapport aux contestations antérieures des saisies sans mandat. La Major League Baseball Players Association a contesté avec succès la saisie par le gouvernement fédéral des dossiers de dépistage de drogue de centaines de joueurs alors que le mandat n’en couvrait que 10, mais cela ne nécessitait pas de certification de classe.

Le gouvernement fédéral a inculpé l’USPV pour complot en vue de vendre de la drogue et de blanchir de l’argent, mais pas ses clients, même en les présentant comme une masse indifférenciée de criminels.

Le ministère de la Justice a toutefois été confronté au scepticisme répété des juges quant à son autorité à fouiller les boîtes et à conserver le contenu sans porter d’accusations.

Klausner a imposé une injonction préliminaire en juillet pour les clients d’IJ parce que les avis de saisie des autorités fédérales étaient « terriblement insuffisants » pour fournir la « disposition légale spécifique », telle que la contrefaçon ou la contrebande, en vertu de laquelle les actifs ont été saisis.

Quelques semaines plus tard, le juge de district américain Mark Scarsi a approuvé une proposition conjointe des procureurs, de la locataire Michelle Gerlis et du magazine libertarien Reason de fournir « tous les mandats et affidavits » liés au raid.

La marijuana figure en bonne place dans les justifications du gouvernement pour conserver les avoirs saisis.

Klausner avait auparavant empêché le gouvernement fédéral d’exiger qu’un détenteur de boîte anonyme se soumette à une enquête criminelle pour obtenir une copie du mandat. Le gouvernement prétend que le détenteur utilise des élastiques pour regrouper de l’argent et qu’une «alerte chien» renifleur de drogue montre que l’argent est lié à la drogue.

Sous la pression de Klausner, le gouvernement fédéral a également rendu 57 000 $ saisis à Joseph Ruiz, client au chômage de l’IJ. Ils l’ont accusé d’activité liée au cannabis sans licence sur la base de son adresse e-mail et de la fabrication de bangs, ne cédant que lorsqu’il a remis des documents montrant que l’argent saisi était légitime.

Le gouvernement fédéral n’a produit « aucune preuve d’actes répréhensibles de la part de la grande majorité des détenteurs de boîtes », avec seulement 11 confiscations justifiées par « des condamnations pénales antérieures ou des accusations en instance, a rapporté le Los Angeles Times le mois dernier.

Même l’affaire pénale contre l’USVP est « en sommeil » depuis l’acte d’accusation de février, sans aucune explication du bureau du procureur américain à Los Angeles.

Tout en s’appuyant fortement sur les méthodes de regroupement d’espèces et les alertes canines comme preuve des produits de la drogue illicite, le gouvernement refuse de libérer l’argent saisi pour des tests afin de déterminer quelles traces de drogue pourraient s’y trouver et quand cela s’est produit.

Au moins deux boîtes à l’USPV contenaient « d’importantes sommes d’argent » provenant d’entreprises de marijuana sous licence dont l’odeur peut s’être propagée à d’autres boîtes, car elles ne sont pas « hermétiques », a rapporté le Times, citant des avocats pour les détenteurs de boîtes.

En tant qu’entreprises à fortes liquidités qui ne peuvent souvent pas obtenir de comptes bancaires en raison de l’interdiction fédérale de la marijuana, les vendeurs autorisés envoient constamment des devises qui sentent comme leurs produits. Le cabinet de recherche Euromonitor estime que les Américains ont dépensé plus en cannabis légal qu’en vin l’année dernière.

Selon le Times, deux autres affaires de confiscation demandant près de 500 000 $ ont été déposées contre des détenteurs de boîtes le mois dernier, sur la base d’alertes de chien et de leurs demandes infructueuses de licences d’État pour vendre de la marijuana.

Le porte-parole du bureau du procureur américain, Thom Mrozek, a déclaré au Times que les alertes aux chiens n’étaient « pas le seul facteur contribuant à la cause probable », mais les a défendues comme « une preuve solide » de crimes liés à la drogue. Il a affirmé que le raid n’avait pas violé le mandat de perquisition parce que « rien n’oblige le gouvernement à ignorer les preuves d’un crime qu’il voit ».

Mrozek a refusé de commenter la certification de classe approuvée ou de dire à Just the News quels étaient les autres facteurs contribuant à la cause probable et pourquoi les alertes de chien étaient toujours valides alors que tant d’argent transitait par des entreprises de marijuana sous licence.