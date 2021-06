Le juge arrête le programme d’allégement de la dette des agriculteurs non autorisé par les Blancs de l’administration Biden .

Un juge a suspendu cette semaine un programme de l’administration Biden qui acheminait l’allégement de la dette exclusivement aux agriculteurs non blancs après que le programme a été la cible d’un procès intenté par un groupe conservateur du Wisconsin et une coalition d’agriculteurs.

Le juge William Griesbach du district oriental du Wisconsin a prononcé la suspension temporaire à la suite d’un procès en avril déposé par le Wisconsin Institute for Law and Liberty.

Le tribunal “a reconnu que le plan du gouvernement fédéral de conditionner et d’attribuer des avantages sur la base de la race soulève de graves problèmes constitutionnels et menace nos clients d’un préjudice irréparable”, a déclaré le président et avocat général de WILL, Rick Esenberg, au Milwaukee Journal Sentinel.

L’organisation du Wisconsin représente une douzaine d’agriculteurs dans plusieurs États dans la poursuite.

Le programme d’allégement de la dette réservé aux non-Blancs faisait partie du vaste plan de relance COVID de 1,9 billion de dollars signé par le président Joe Biden en mars.

