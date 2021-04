Le juge arrête le recomptage de l’Arizona (temporairement), UPDATE X2 ⋆ .

Aujourd’hui, le juge de la Cour supérieure, Christopher Coury, a ordonné au Sénat de l’Arizona de suspendre son recomptage des 2,1 millions de bulletins de vote du comté de Maricopa lors des élections de novembre.

[Judge Coury said] il veut s’assurer que le recomptage est entièrement conforme à la loi de l’Arizona et a demandé plus d’informations d’ici lundi matin sur les politiques et procédures de l’audit.

Vous pourriez demander de quelles «politiques et procédures» il parle. Revoyons.

1. Aucune preuve existe que le décompte du comté de Maricopa était frauduleux. En fait, deux recomptages, dont un recomptage manuel, ont déjà vérifié les résultats. Les républicains du Sénat de l’Arizona, dont certains étaient à l’origine du mouvement original «Stop the Steal» qui a culminé avec l’émeute du 6 janvier, n’aimaient tout simplement pas la façon dont les deux comptes rendus antérieurs étaient menés, principalement parce qu’ils n’étaient pas impliqués, alors ils ont intenté une action en justice. pour recompter les bulletins de vote en utilisant leur système (et maintenant nous savons à quoi cela ressemble). Bien sûr, ils ne s’intéressent qu’à raconter les votes du président et du Sénat américain, tous deux remportés par les démocrates. Toutes les victoires républicaines étaient évidemment dory.

2. Même le Conseil des autorités de surveillance du comté de Maricopa, qui est 4-1 républicain, a certifié le vote et a refusé de coopérer avec les républicains du Sénat.

3. Le Sénat républicain a poursuivi le comté et un juge a ordonné l’envoi des bulletins de vote au Sénat (qui n’était certainement pas prêt à recevoir des camions chargés de bulletins de vote). La première entreprise embauchée pour effectuer le recomptage s’est avérée être associée à Trump et en danger juridique pour un autre projet. Les républicains n’avaient pas de cabinet d’audit pour compter les votes, donc les bulletins de vote se sont déroulés; personne ne savait où les stocker ou qui les compterait (cela a duré des semaines).

4. Le Sénat a finalement conclu un contrat avec le Veterans Memorial Coliseum comme site pour stocker et compter les bulletins de vote. Anciennement la maison de l’équipe de basket-ball Phoenix Suns, assis sur McDowell Road, le bâtiment était connu comme le «Madhouse sur McDowell» pendant les années des soleils. Aujourd’hui, le nom s’adapte encore mieux.

5. La société basée en Floride qui a finalement été embauchée pour mener l’audit est Cyber ​​Ninjas, dont le PDG Doug Logan a promu les théories du complot sur l’élection; son entreprise n’a également aucune expérience des audits électoraux. Aider Logan sera Jovan Pulitzer, un autre nutball de complot électoral.

Jovan Pulitzer, un favori des théoriciens du complot de fraude électorale qui prétend avoir inventé une technologie capable de détecter les bulletins de vote frauduleux et que le secrétaire d’État républicain de Géorgie a récemment ridiculisé comme un «inventeur raté et un chasseur de trésor raté», jouera un rôle dans l’audit du Sénat. de l’élection de 2020 dans le comté de Maricopa.

6. Le Sénat refuse de dire qui paie pour l’audit; ils ont accepté de payer 150 000 $ à Cyber ​​Ninjas, mais on estime que cela coûtera jusqu’à dix fois ce montant, et les groupes d’argent noir compensent la différence. L’extrême droite One America News Network (OANN) a lancé une campagne pour lever 150 000 dollars, mais interrogés sur le financement du Sénat, les républicains disent: «Peu importe qui a payé pour cela», ils ne discuteront pas non plus de Cyber ​​Ninjas. rôle dans le mouvement «Stop the Steal». (BTW, leur recherche de fonds privés suit immédiatement après que les républicains de l’Arizona ont adopté un projet de loi interdisant l’argent extérieur pour aider à payer les élections.)

7. Les républicains sont refus d’accès aux journalistes à l’audit (sauf pour OANN), en faisant valoir que le Colisée n’a pas assez d’espace pour le recomptage et les observateurs (oubliez le fait que c’est une arène de 15000 places qui a organisé des spectacles de monster truck). Plutôt que d’accéder, le Sénat dit qu’il tiendra un point de presse quotidien (ils estiment à 20 jours pour terminer). Plusieurs médias ont envoyé une lettre à la présidente du Sénat, Karen Fann, soulignant que la réalisation de l’audit dans l’obscurité va à l’encontre de la raison invoquée pour poursuivre un troisième recomptage:

… Si le but de l’audit est de renforcer la confiance du public dans les élections en Arizona [which is what the GOP argued], il est essentiel que le public fasse également confiance à l’audit lui-même. Cela ne peut être réalisé que par un accès équitable et ouvert à la presse… »

8. Cela nous amène à hier, quand un procès intenté par le Parti démocrate de l’Arizona et le superviseur du comté de Maricopa, Steve Gallardo (le seul Dem) a fait valoir que le Sénat n’avait pas établi de sécurité pour protéger les millions de bulletins de vote, ni que les auditeurs n’avaient reçu une formation appropriée (ils ont été vus en utilisant des stylos bleus, ce qui est un non-non dont les auditeurs n’étaient même pas au courant). La secrétaire d’État Katie Hobbs, une démocrate, l’a mieux dit: «Il ne faut pas leur faire confiance pour nos bulletins de vote.» Plus important encore, toute la procédure, qui est menée par des conspirateurs électoraux, ne semble pas équilibrée et n’est certainement pas transparente. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Le décompte a été pris, repris et repris; Biden a remporté l’Arizona. Ce cirque ne fera que des gros titres qui donneront au Parti républicain de l’Arizona un air encore plus trompeur et stupide, si cela est possible.

METTRE À JOUR: L’ordonnance du juge était subordonnée à la publication par le Parti démocrate d’une caution d’un million de dollars pour couvrir les coûts que le retard pourrait entraîner. Les Dems ont refusé de mettre en place la caution pour un report de deux jours, donc le recomptage recommencera. Les démocrates ne sont pas trop dégonflés, cependant, puisque le procès «les obligeant à élaborer des politiques et des procédures de formation est une énorme victoire». Nous verrons, puisque nous ne savons tout simplement pas que WTF est en cours, sauf que tout ce qu’ils «trouvent» (ou inventent) deviendra une munition pour les projets de loi républicains de suppression des électeurs.

MISE À JOUR 2: Après une réunion avec des responsables républicains que l’Arizona Mirror qualifiait de «conflictuels», eux et d’autres journalistes se sont entretenus avec des experts électoraux au sujet de l’audit – des organisations qui, contrairement à Cyber ​​Ninjas, ont en fait l’expérience des audits électoraux. Personne n’avait rien de bon à dire, qualifiant les procédures de «téméraires et elles ne ressemblent en rien à un audit». La journaliste Jen Fiefield, qui était le seul journaliste local sur le terrain, a rapporté que la formation et la sécurité font défaut et que les règles semblent être établies «à la volée». Elle a ensuite été interdite de couvrir l’audit.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!