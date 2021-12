Le juge arrête l’intervention du DFEH dans le procès d’Activision Blizzard EEOC

Un juge fédéral a empêché le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables (DFEH) d’intervenir dans le procès de l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) contre Activision Blizzard.

Tel que rapporté par Bloomberg Law, le juge Dale S Fischer du tribunal de district américain du district central de Californie a déclaré qu’il n’était « tout simplement pas approprié » que le DFEH intervienne dans l’affaire du règlement. Bien que ce ne soit pas la décision finale sur la question, Fischer a déclaré qu’il était « très peu probable » qu’elle change d’avis.

Cependant, cela ne signifie pas que le règlement proposé de 18 millions de dollars entre Activision Blizzard et l’EEOC va être approuvé. Cela signifie simplement que DFEH n’est pas autorisé à se joindre au procès contre le géant américain de l’édition.

En septembre, l’EEOC a révélé avoir conclu un accord de règlement provisoire avec Activision Blizzard à la suite d’une enquête sur la culture de travail prétendument toxique de l’entreprise. Cela fait suite à un procès en juillet déposé par DFEH sur le même sujet, avec des preuves assez accablantes contre le créateur de Call of Duty.

La branche CODE du syndicat CWA a déclaré que le règlement de 18 millions de dollars n’était pas suffisant, un sentiment partagé par l’un des avocats de la victime.

Le DFEH et l’EEOC se sont affrontés à propos de l’affaire, le règlement proposé nuisant apparemment à l’affaire du premier contre Activision Blizzard. De plus, il y a une violation potentielle de l’éthique dans le mélange, l’EEOC affirmant que deux des avocats travaillant sur le procès DFEH travaillaient auparavant pour eux sur sa propre enquête Activision Blizzard.

Ce drame a été critiqué par Fischer.

« C’est un peu inconvenant », a-t-elle déclaré.

« Je pense que je devrais vous envoyer tous les deux vers un médiateur, peu importe qu’Activision s’implique dans cela. »

