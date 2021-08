Le juge attribue la garde complète de James Younger à la mère qui veut le faire évoluer ⋆ .

Un juge du Texas a accordé la garde totale d’un garçon de neuf ans à sa mère, qui, au cours des dernières années, a cherché à forcer l’enfant à être transgenre malgré les protestations du père du garçon.

Anne Georgulas, pédiatre à Coppell, Texas, a obtenu mardi la garde totale de James Younger, son fils, par la juge démocrate Mary Brown. Georgulas assumera l’entière responsabilité des médicaments, des activités parascolaires, de l’éducation, de la résidence principale et des conseils du garçon. La décision permet également à la mère de cacher au père, Jeff Younger, des informations concernant les « activités parascolaires, les fonctions scolaires, l’inscription à l’école, les conseils et les soins médicaux » de Younger.

Georgulas et son ex-mari se sont battus aux yeux du public sur le sexe de leur fils. Georgulas appelle James “Luna” et pense que le garçon biologique est une femme. Younger n’est pas d’accord, disant que James choisit de se présenter comme un garçon chez lui, même s’il garde des vêtements féminins dans le placard de son fils en option.

La page Facebook «Save James», qui a éclipsé près de 39 000 personnes depuis son lancement il y a des années, a dénoncé le mémorandum mercredi dernier.

“La juge Mary Brown s’est prononcée contre la sécurité et la protection de James et Jude”, a écrit la page. “Visites supervisées avec leur propre père aux frais de Jeff. A ce jour, aucune communication avec leur papa adoré ! Le rapport malhonnête du Dr Fletcher a incité Anne à déposer une ordonnance d’interdiction temporaire ex parte pour empêcher Jeff de voir ou même de parler avec ses fils. Les agresseurs d’enfants disent que James et Jude ont peur de Jeff ! PRIER!”

Bien que Georgulas ait obtenu la garde, il y a des limites en place. Bien qu’elle ait la possibilité de consentir à des procédures médicales, l’hormonothérapie, les bloqueurs de la puberté et la « chirurgie de réaffectation » ou la mutilation sexuelle ne sont pas inclus dans ce cadre. La mère soutient que son fils a exprimé le désir de s’appeler Luna, mais Jeff prétend avoir des images réfutant cette affirmation.

“Les ordonnances antérieures selon lesquelles Mme Georgulas doit informer M. Younger des rendez-vous chez le médecin, du conseil ou de la santé mentale, ou des activités parascolaires pour les enfants sont levées”, indique le document judiciaire. « Dans le but d’assurer le bien-être émotionnel et la sécurité physique des enfants, le tribunal ordonne que toutes les périodes de possession de M. Younger soient surveillées en permanence par les services de consultation médico-légale. … aux seuls frais et dépens de M. Younger.

Lors d’une audience il y a un mois, Georgulas a affirmé que le sexe de son fils n’était pas la principale force derrière l’affaire de garde. Elle a accusé Jeff de mauvaises “capacités parentales”, ce qui a manifestement réussi étant donné que le tribunal a conclu que Jeff “n’avait pas effectué en temps voulu les paiements de pension alimentaire pour enfants, de pension alimentaire et d’intérêts comme ordonné et n’avait payé sa pension alimentaire en souffrance qu’après le dépôt de la requête en exécution. . “

L’avocat de Jeff, cependant, a fait valoir que l’équipe de Georgulas cherchait à « minimiser » l’importance du problème trans.

« Minimiser le fait que ce n’est que pour la question du genre est absolument trompeur et faux », a déclaré l’avocat David Hanschen. «Ceci est une question de genre dans cette affaire. Et il s’agit de la capacité des parents à faire face et à gérer cette situation.

Un jury de Dallas a statué à 11 contre 1 en octobre 2019 de ne pas accorder à Jeff la tutelle exclusive de James et de son frère. Georgulas a ensuite déposé une requête devant le tribunal pour essayer d’obliger son ex-mari à qualifier leur fils de femme. Les républicains du Texas ont introduit une mesure en mai pour interdire les mutilations sexuelles d’enfants, mais cela a échoué et n’a pas été programmé à la Chambre.