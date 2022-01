Le juge avance la poursuite des professeurs contre l’Université de Floride

Un tribunal fédéral a refusé lundi de rejeter une action en justice intentée par des professeurs de l’Université de Floride qui se battent contre une politique récente et controversée qui les a empêchés, ainsi que leurs collègues, de témoigner dans le cadre d’un litige électoral.

Professeurs de science politique Sharon Austin, Michael McDonald, et Daniel Smith a poursuivi le conseil d’administration de l’université, le président W. Kent Fuchs, et prévôt Joseph Glover, affirmant que des responsables ont tenté d’empêcher le trio de témoigner dans le cadre d’un procès alléguant que la nouvelle série de lois électorales du Sunshine State – adoptée après les élections de 2020 – discrimine les minorités et les personnes âgées afin de limiter l’accès aux urnes.

La politique en question exige que les professeurs demandent l’approbation pour donner leur avis sur de telles questions sous le terme « activité extérieure ». Chacun des trois professeurs a soumis des demandes par le biais de ce processus, et chacun des trois a d’abord été refusé.

« L’Université a refusé d’approuver chacun des [the professors’] candidatures, offrant une série d’explications mouvantes et incohérentes qui mettaient à nu le véritable objectif de l’Université : empêcher [the professors] de témoigner à l’appui d’une contestation de la [voting] politiques », explique leur pétition originale de 18 pages.

« Les activités extérieures qui peuvent poser un conflit d’intérêts à la branche exécutive de l’État de Floride créent un conflit pour l’Université de Floride », a déclaré le professeur Smith dans son message de refus.

Le professeur McDonald a reçu le démenti suivant : « UF [w]ne refusera pas les demandes de ses employés de s’engager dans des activités extérieures lorsqu’il détermine que les activités sont contraires à ses intérêts.

« UF étant un acteur étatique, les litiges contre [S]l’État est contraire aux intérêts de l’UF », a déclaré l’université à Austin.

Après une mauvaise presse considérable, cependant, l’université a cédé et a autorisé les trois professeurs à témoigner dans le cadre d’un procès spécifique à condition qu’ils ne soient pas payés pour le faire.

Fuchs a également tenté de limiter les dégâts et a envoyé un message à la communauté universitaire disant qu’il avait demandé au « Office des conflits d’intérêts d’UF d’annuler les décisions concernant les récentes demandes d’employés d’UF de servir de témoins experts dans un litige La Floride est partie prenante et approuve les demandes indépendamment de la compensation personnelle, en supposant que l’activité se déroule sur leur temps libre sans utiliser les ressources universitaires.

Les défendeurs universitaires ont fait valoir que leurs exceptions conditionnelles à la politique anti-discours étaient suffisantes pour justifier une requête en irrecevabilité.

L’institution a affirmé que les professeurs plaignants n’avaient pas qualité pour agir parce qu’ils avaient été autorisés à se prononcer sur ce procès particulier. De plus, a affirmé l’université, les réclamations des plaignants étaient sans objet car Fuchs a accepté les recommandations d’un groupe de travail visant à modifier légèrement la politique en faveur d’une « forte présomption » selon laquelle les professeurs seront autorisés à témoigner en tant qu’experts à l’avenir.

Le lundi, Barack Obama-nommé juge de district américain Marc Walker a qualifié les efforts de l’université d’atténuer la politique anti-parole de trop peu nombreux et sommairement peu convaincants.

« Il n’y a pas de doute [the professors’] la conduite prévue, la participation à un litige en tant que témoins experts, est affectée par un intérêt constitutionnel », note l’avis. « Et [the professors] ont démontré que, par crainte de représailles ou de représailles, ils s’autocensurent par rapport à une telle participation. Un « danger présumé de ce [policy] est, dans une large mesure, une autocensure ; un préjudice qui peut être réalisé sans véritable poursuite.

Et, malgré les révisions mineures apportées à la règle, Walker a poursuivi en notant que la politique présente une « menace crédible d’exécution » parce qu’elle a été récemment « révisée » et parce que les défendeurs la défendent toujours devant les tribunaux – une norme établie par le 11e Cour d’appel de circuit.

La décision cite également les commentaires du président du conseil d’administration de l’Université de Floride. Morteza « Mori » Hosseini, ce qui suggérait fortement que l’université n’avait pas l’intention de changer la politique.

De la décision, en détail :

Mais même si cela ne suffisait pas, les déclarations publiques du président du conseil des gouverneurs de l’Université laissent peu de doute à cette Cour que l’Université de Floride a l’intention d’appliquer sa politique de conflit d’intérêts de la manière que craignent les demandeurs. S’exprimant seulement dix jours après « l’adoption » par l’accusé Fuchs des modifications proposées à la politique sur les conflits d’intérêts censément évoquée dans cette affaire, le président Hosseini a adopté un ton différent. Selon le président Hosseini, les membres du corps professoral avaient « profité de leurs positions » en utilisant ces positions « pour défendre indûment des points de vue politiques personnels à l’exclusion des autres ». « Cette. Sera. Pas. Supporter. » il a fait remarquer, « [i]t doit s’arrêter, et il s’arrêtera. Le président Hosseini a également rendu explicite ce qui était implicite dans les démentis antérieurs de l’Université. « Pensez à tout ce que nous avons pu accomplir au cours des cinq dernières années », a-t-il déclaré. « Ces choses ont toutes été rendues possibles grâce au soutien de nos chefs d’État. » Et ces dirigeants, a-t-il expliqué, « en ont marre du gaspillage de [state] dollars par quelques-uns qui abusent de leurs positions. Alors, il a fermé, « [i]Il est temps de défendre ce qui est juste et de mettre un terme à ce qui ne l’est pas. En bref, les activités des demandeurs mettent en colère Tallahassee, qui menace le financement de l’université, et l’université doit donc arrêter les activités des demandeurs.

Walker a également rejeté d’emblée les restrictions de la nouvelle politique comme étant en quelque sorte très différentes de l’ancienne politique.

« Les accusés ont déjà répété leur comportement prétendument répréhensible en mettant en œuvre la nouvelle politique », a noté le tribunal. « Cette politique, comme l’ancienne politique, ne fixe aucun délai dans lequel l’Université doit statuer sur une demande de témoignage. Ce qui lui permet, disent les plaignants, de manquer de temps pour toute demande. Plus précisément, la nouvelle politique ne rejette pas la prémisse selon laquelle l’Université peut rejeter une demande de témoignage non pas parce que le fait de témoigner interférerait avec les fonctions du professeur, mais parce que le témoignage que le professeur a l’intention de faire exaspérerait tellement les dirigeants politiques de Floride qu’il serait nuire à la rentabilité de l’Université. Et c’est cette prémisse qui, selon les plaignants, viole la Constitution. »

Les plaignants demandent une injonction interdisant à l’université d’appliquer la politique révisée. Les plaidoiries orales sont actuellement prévues pour ce vendredi 7 janvier 2022.

Lisez l’ordonnance complète du juge rejetant la requête en irrecevabilité ci-dessous :

[image via Doug Benc/.]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]