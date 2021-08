Le juge Barrett rejette le défi du mandat de vaccination des étudiants de l’Université de l’Indiana ⋆ 10z viral

in

Un groupe d’étudiants de l’Université de l’Indiana qui n’a pas réussi à renverser le mandat de vaccin COVID-19 de leur école à chaque fois n’a plus reçu la sympathie du juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, qui a rejeté sans ménagement leur demande d’injonction d’urgence sans commentaire jeudi.

Dirigé par le demandeur principal Ryan Klaassen, les huit étudiants ont fait valoir que les mandats sur les vaccins violaient la clause de protection égale de la Constitution, une théorie qui a échoué devant tous les tribunaux qui l’ont entendue. Les défaites catégoriques n’avaient pas été inattendues, puisque la Cour suprême a trouvé les mandats de vaccins légaux depuis plus d’un siècle.

“Pour répondre à la question aujourd’hui, le tribunal remonte le temps jusqu’en 1905 : une époque avant les niveaux modernes d’analyse constitutionnelle (contrôle strict et base rationnelle) et une époque saccagé par l’épidémie de variole”, juge de district américain. Damon R. Leichty, une Donald Trump personne nommée, notée en juin, citant l’affaire Jacobson v. Commonwealth of Massachusetts.

« Cette année-là, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision de premier plan en réponse à cette question », a ajouté Leichty.

Trois juges nommés par le GOP ont rapidement convenu que la loi séculaire établie était toujours contraignante.

Juge de circuit américain Frank Easterbrook, nommé par Ronald Reagan au septième circuit, a noté qu’il ne peut pas y avoir de problème constitutionnel avec les mandats de vaccination imposés par l’État, qui sont autorisés depuis l’époque de la variole.

“Au contraire, les exigences en matière de vaccination, comme d’autres mesures de santé publique, sont courantes dans ce pays”, a écrit Easterbrook.

Rejoint par les juges de circuit nommés par Trump Michael Y. Scudder et Thomas Lee Kirsch, Easterbrook a déchiré le cadrage de la question comme celui de l’autonomie personnelle.

“Nous supposons avec les plaignants qu’ils ont un droit à l’intégrité corporelle”, a écrit le panel de trois juges plus tôt ce mois-ci. « Ils ont aussi le droit de détenir des biens. Pourtant, eux ou leurs parents doivent céder leurs biens pour fréquenter l’Université de l’Indiana. Les étudiants de premier cycle doivent se séparer d’au moins 11 000 $ par an, même si l’Indiana ne pouvait pas confisquer sommairement cette somme à tous les résidents d’âge universitaire.

Kirsch, qui a rejoint cette opinion, est le successeur de Barrett au septième circuit.

L’avocat des élèves James Bopp Jr.– un courtier en pouvoir républicain derrière le précédent historique de la Cour suprême, Citizens United, qui a ouvert la voie à la montée des super PAC dans le financement politique – a rapidement déposé une demande d’urgence d’injonction le 6 août. Barrett a mis fin à cette demande jeudi. .

Bopp n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

