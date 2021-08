Le juge bloque l’interdiction des masques et des mandats de l’Arkansas ⋆ 10z viral

(Kuzma/iStock/. Plus)

Vendredi, un juge de l’Arkansas a temporairement empêché l’État d’appliquer une interdiction des mandats de masque scolaire.

Le juge Tim Fox a émis une injonction préliminaire contre la loi après avoir constaté, entre autres, qu’elle établissait une discrimination entre les écoles publiques et privées.

En avril, le gouverneur Asa Hutchinson a promulgué la règle, interdisant aux écoles et aux agences gouvernementales d’appliquer les mandats de masque.

Deux poursuites ont été intentées contre le gouverneur cette semaine visant à invalider la loi. La première plainte a été déposée par deux parents lundi, tandis que le district scolaire de Little Rock et le district scolaire de Marion ont déposé une deuxième plainte jeudi.

Mardi, le gouverneur républicain a déclaré qu’il regrettait la loi et avait demandé à la législature de l’État d’annuler la mesure de la loi qui interdisait aux écoles d’imposer le couvre-visage.

«Je l’ai signé pour ces raisons que nos cas étaient à un point bas. Tout a changé maintenant. Et oui, avec le recul, j’aurais aimé que cela ne devienne pas une loi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Hutchinson a convoqué une session extraordinaire de la législature pour examiner deux projets de loi qui auraient modifié la loi pour accorder aux districts scolaires locaux le pouvoir de mettre en œuvre des mandats de masque. Cependant, les deux n’ont pas réussi à sortir du comité jeudi.

Le gouverneur a célébré la décision du juge vendredi.

“Bien que l’Assemblée générale de l’Arkansas n’ait pas amendé la loi 1002, mon objectif a été atteint par la décision du tribunal rendue aujourd’hui par le juge Fox qui a statué que la loi 1002 était inconstitutionnelle. Cette décision offre aux districts scolaires la possibilité de prendre des décisions sur la meilleure façon de protéger leurs élèves », a déclaré Hutchinson dans un communiqué.

Il a également critiqué les législateurs qui s’opposaient à la modification de l’interdiction du mandat des masques, affirmant qu’un certain nombre d’entre eux avaient adopté une “attitude décontractée, voire cavalière” envers la crise du COVID-19 en Arkansas.

“Ce qui me préoccupe, c’est que beaucoup écoutent simplement les voix les plus fortes et ne se lèvent pas avec compassion, bon sens et action sérieuse”, a-t-il déclaré.

Cependant, le parrain républicain de l’interdiction de mandat a déclaré qu’il pensait que l’État devrait se concentrer sur d’autres moyens de lutter contre les épidémies dans les écoles, y compris les congés pour les enseignants qui doivent se mettre en quarantaine.

“Ce que je ne veux pas, c’est ce faux sentiment de sécurité que les masques semblent fournir parce que c’est un outil politique facile”, a déclaré le sénateur républicain Trent Garner. « Trouvons les vraies solutions lorsque cela se produit dans nos écoles, et je pense que nous sommes terriblement inadéquats à cet égard. »

