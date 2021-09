Le juge Christopher de Stargate SG-1 partage les conseils qu’il donnerait à ceux qui travaillent sur une nouvelle série

De toute évidence, il y a un intérêt de la part des fans et même de certains des acteurs originaux, mais il convient de noter que le manque de succès des deux derniers projets Stargate rend une nouvelle série un peu risquée. On pourrait dire que Stargate: Origins a été bloqué par le fait qu’il n’était disponible que sur l’ancien Stargate: Command. Pourtant, le dernier projet télévisé avant cela, Stargate: Universe, n’a été réalisé que pendant deux saisons après avoir été déplacé selon le programme de Syfy. La bonne nouvelle est que le streaming semble être un bon endroit pour cela et Brad Wright a raison de dire qu’Amazon a un nouvel accord avec MGM ; donc, que ce soit ou non le bon moment pour un remake, une reprise ou un spin-off reste à voir,