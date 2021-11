Le juge corrige le procureur de Rittenhouse sur les types de munitions

Le juge Bruce Schroeder a corrigé l’accusation sur la fonction d’un obus à pointe creuse lors du procès de Kyle Rittenhouse mercredi après que le procureur Thomas Binger a décrit les obus comme étant incapables de traverser la première cible pour atteindre d’autres.

« Mais cela ne continuerait pas vers d’autres cibles, n’est-ce pas ? » Binger a demandé à Rittenhouse, se référant aux rondes à pointe creuse.

« Je ne connais pas la réponse à cela. » Rittenhouse a répondu.

« Alors qu’une balle à enveloppe entièrement métallique est spécialement conçue pour continuer à travers sa première cible et continuer à voler », a poursuivi Binger.

« Tout d’abord, il n’est pas garanti que la pointe creuse reste dans le premier objet touché », a déclaré Schroeder, interrompant momentanément le contre-interrogatoire de Binger sur Rittenhouse. « Donc, ce que vous avez dit n’est pas correct. »

« Il n’y a aucun témoignage là-dessus, votre honneur. Binger a répondu.

« Non, mais vous avez témoigné », a déclaré Schroeder, avant d’ordonner une pause pour le déjeuner.

Kyle Rittenhouse a témoigné jeudi à propos de la fusillade à Kenosha, dans le Wisconsin, le 25 août 2020. Lors de son témoignage, Rittenhouse a décrit sa rencontre avec Joseph Rosenbaum avant de fondre en larmes, mettant le procès en pause.

Binger a poursuivi son contre-interrogatoire après une pause au cours de laquelle Schroder a crié à l’accusation de s’être approché d’une «grave violation constitutionnelle». Le contre-interrogatoire a été décrit par l’avocat de la défense Mark Richards comme l’accusation « commentant le droit de mon client de garder le silence ».

Le procès en cours porte sur des accusations d’homicide contre l’accusé, Rittenhouse, liées à la mort de Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, ainsi qu’une accusation de tentative d’homicide de Gaige Grosskreutz. Rittenhouse a plaidé non coupable à un total de six chefs d’accusation.

