Le juge dans l’affaire Alcàsser ordonne l’analyse des cheveux et autres preuves

Le président du tribunal de première instance et l’instruction 6 d’Alzira (Valence), qui instruit l’affaire dite Crime d’Alcasser, a ordonné l’analyse des cheveux et d’autres preuves de l’affaire à la demande de l’une des accusations populaires récemment déposées dans l’affaire de l’enlèvement et du meurtre de trois filles en novembre 1992.

Comme l’ont confirmé des sources judiciaires à Efe, le renvoi de ces preuves à l’Institut national de toxicologie est ordonné afin qu’elles puissent être recherchées. Les restes de ADN.

Eux-mêmesous avons ordonné à la Garde civile une nouvelle inspection visuelle des véhicules de Miguel Ricart, condamné pour ces événements, et Antonio Andamientos, également impliqué et disparu depuis, par l’Équipe centrale d’inspection oculaire (ECIO) de la Garde civile.

Les enlèvement et meurtre en novembre 1992 de Miriam, Toñi et Desirée, les trois habitants d’Alcàsser (Valence) âgés de 14 à 15 ans, violés et torturés à mort par le fugitif Antonio Angles et son pote Miguel Ricart -libre depuis 2013-, ont tenu l’Espagne en haleine pendant plus de deux mois, jusqu’à ce que leur des cadavres sont apparus.

Des enquêtes ultérieures ont retracé le localisation possible d’Angles, s’il est encore en vie, ou la confirmation de sa mort, qui peut s’être produite lorsqu’il a été jeté à la mer depuis un navire à destination de Dublin.