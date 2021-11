Le juge de Britney Spears a un fils célèbre et parle des menaces de mort à sa mère

Il y a une nouvelle tournure hollywoodienne dans le Britney Spears la tutelle … il s’avère que le juge chargé de l’affaire est la mère d’un célèbre producteur, et maintenant il rompt son silence sur les menaces de mort à l’encontre de sa mère.

Prentice Penny est un producteur exécutif de l’émission à succès de HBO « Insecure », mettant en vedette Issa Rae … et il a récemment sauté sur le « Clay Cane Show » pour parler de sa mère, l’honorable juge Brenda Penny.

TMZ a cassé l’histoire, le juge Penny a fait face menaces de mort en ligne après avoir décidé de ne pas suspendre immédiatement Jamie Spears de la tutelle en août. Cependant, Prentice dit que ce ne sont pas seulement des menaces de mort que sa mère a reçues, mais aussi des attaques racistes.

Bien qu’il ne veuille pas entrer dans les détails, parce que le juge Penny est toujours sur l’affaire, Prentice a déclaré à Clay: « Je pense qu’il est triste que quiconque l’utilise comme excuse pour épouser des noms et des idées racistes, se sent triste et cela semble inutile . »

Néanmoins, Prentice dit que sa mère peut absolument résister à la tempête des fans énervés de Britney. Comme il l’a dit… « Ma mère est une femme noire en Amérique, c’est une femme dure. »

Bien sûr, il y a une grande décision venant du juge Penny la semaine prochaine quand elle pourrait décider si Britney devrait être libérée de la tutelle ou non – et si cette décision inclura une évaluation mentale pour Britney.

Quoi qu’il en soit, Prentice aura clairement le dos de Son Honneur.