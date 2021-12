Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas terrifie les partisans de l’avortement avec UNE seule question d’ouverture

Publicité



La Cour suprême des États-Unis a entendu mercredi les plaidoiries dans l’affaire d’avortement la plus importante depuis près de trois décennies.

La Cour suprême examine actuellement une loi du Mississippi qui interdirait presque tous les avortements après 15 semaines.

Le juge Clarence Thomas a posé une question pointue lors de l’audience qui devrait inquiéter les libéraux pro-avortement.

« Une mère a-t-elle le droit d’ingérer des drogues et de nuire à un bébé pré-viable ? L’État peut-il engager des poursuites contre la mère pour négligence envers les enfants ? », a-t-il demandé.

L’avocate représentant la Jackson Women’s Health Organization, l’organisation qui tente de renverser la loi, a déclaré : « Ce n’est pas le sujet de cette affaire, mais une femme a le droit de faire des choix concernant son corps. »

Thomas a longtemps été la cible des militants libéraux pro-avortement, d’autant plus qu’il est sans doute l’un des juges les plus pro-vie à avoir jamais siégé sur le banc.

Le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh pourraient être les voix décisives sur l’affaire.

CNN a rapporté que Roberts et Kavanaugh pourraient envisager un « terrain d’entente », où ils pourraient ne pas soutenir l’inversion complète de Roe v Wade :

Roberts a suggéré que le tribunal pourrait considérer la loi de 15 semaines du Mississippi comme une nouvelle norme de viabilité, plutôt que Roe et Casey, qui est de plus de 20 semaines. Et Kavanaugh, quant à lui, a demandé de confirmer que le Mississippi ne demande pas au tribunal d’interdire purement et simplement l’avortement, une façon de dire que cela ne renverse pas Roe tout en limitant l’accès.

Kavanaugh a posé une autre série de questions suggérant qu’il est enclin à régner avec le Mississippi et même à aller jusqu’à inverser Roe.

Dans les grandes lignes, il résume l’argument du Mississippi demandant au tribunal d’interpréter la Constitution comme neutre sur l’avortement, et de renvoyer la question à l’État ou au Congrès. Il a demandé à Rikelman de répondre.

Ensuite, il a posé une question sur le stare decisis, cochant plusieurs décisions « consécutives » – y compris sur la ségrégation scolaire, les droits de vote et la réglementation des affaires – où le tribunal a annulé un précédent.

Le rapport de CNN sur Roberts a déclaré :

Roberts, un vote décisif, avait des questions spécifiques sur l’interdiction du Mississippi, demandant à Julie Rikelman, une avocate représentant la Jackson Women’s Health Organization, la seule clinique d’avortement autorisée de l’État, pourquoi 15 semaines ne suffisent pas pour qu’une femme obtienne un avortement.

Rikelman a déclaré qu’une « norme de possibilité raisonnable » serait « impraticable » pour les tribunaux et que sans la ligne de viabilité, les États pousseraient ce point de plus en plus tôt dans la grossesse.

Elle a également repoussé une affirmation de Roberts selon laquelle les États-Unis se démarquent au niveau international pour la date à laquelle ils autorisent l’avortement à la fin de la grossesse. Elle a déclaré que de nombreux pays – dont le Canada et plusieurs pays d’Europe – autorisent l’avortement jusqu’à la viabilité. Elle a également noté que d’autres pays ont moins d’obstacles réglementaires à la procédure.

CNN a également noté comment Kavanaugh peut être ouvert à la limitation de l’avortement :

Le juge Brett Kavanaugh a posé une question qui semble viser les arguments avancés par les défenseurs des droits à l’avortement selon lesquels une décision renversant Roe v. Wade serait un pas vers la publication par la Cour suprême d’une décision interdisant l’avortement à l’échelle nationale.

Kavanaugh a demandé au solliciteur général du Mississippi, Scott Stewart, de confirmer que son État ne prétendait pas que le tribunal devrait interdire l’avortement.

Le Mississippi soutient que la Constitution est silencieuse ou neutre sur la question de l’avortement. Kavanaugh a demandé à Stewart de confirmer, ce qu’il a fait.

Kavanaugh a suggéré qu’une majorité d’États – ou du moins de nombreux États – maintiendraient l’accès à l’avortement.

« La Constitution n’est ni pro-vie ni pro-choix (…) et laisse la question au peuple de résoudre le processus démocratique », a déclaré Kavanaugh.

Dans des remarques prononcées mardi au National Press Club, l’ancien vice-président Mike Pence a qualifié la décision de la Haute Cour sur Roe, qui protégeait le droit d’une femme de se faire avorter, de décision « malavisée » qui a nui à des millions d’enfants à naître.

« Nous demandons à la Cour, sans équivoque, d’entrer dans l’histoire. Nous demandons à la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade et de rétablir le caractère sacré de la vie humaine au centre du droit américain », a déclaré Pence.

Pence a déclaré que la décision du tribunal de 1973 était une « décision malavisée » qui a « infligé une tragédie non seulement à notre nation mais à l’humanité, c’est difficile à comprendre ».

« Lorsque la Cour suprême infirmera Roe v. Wade – et je crois de tout mon cœur que ce jour viendra, maintenant ou dans un avenir proche – cela ne surprendra personne », a poursuivi Pence. « Ce sera simplement l’aboutissement d’un voyage de 50 ans dont le cours et la destination ont été fixés par la volonté du peuple américain. »

