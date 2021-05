Le juge de la Cour suprême DY Chandrachud, à la tête de l’audience de l’affaire de la direction de Covid, est testé positif

La cour suprême a déclaré qu’elle avait reporté l’audience d’aujourd’hui prévue sur la distribution de fournitures et de services essentiels pendant la pandémie après que le juge Chandrachud eut été testé positif au COVID-19. (PTI)

Le juge de la Cour suprême DY Chandrachud a été testé positif au COVID-19 et est isolé. Le juge Chandrachud dirige le banc spécial de trois juges de la Cour suprême sur la gestion de Covid. La cour suprême a déclaré qu’elle avait reporté l’audience d’aujourd’hui prévue sur la distribution de fournitures et de services essentiels pendant la pandémie. Dans une notification publiée hier, le tribunal de grande instance a déclaré que le banc spécial composé de l’honorable juge DY Chandrachud, de l’honorable juge L Nageswara Rao et de l’honorable juge S Ravindra Bhat de la cour n listée avant ce banc est reportée et la nouvelle date d’inscription doit être notifiée plus tard, car l’un des juges du banc a été testé positif.

La Cour suprême a entendu des affaires par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19. Devant le juge Chandrachud, quatre autres juges de la cour avaient également été testés positifs et se sont rétablis.

Aujourd’hui, le banc devait reprendre un affidavit déposé par le Centre en réponse à certaines questions posées par celui-ci le 30 avril. Le tribunal s’est penché sur diverses questions, notamment la fourniture d’oxygène et de vaccins aux États. Le tribunal supérieur avait appelé à revoir la politique révisée d’achat de vaccins du Centre. Il a déclaré que la manière dont la politique actuelle a été élaborée entraînerait à première vue un préjudice au droit à la santé publique, qui fait partie intégrante de l’article 21 de la Constitution.

La cour suprême avait également sollicité la réponse du Centre sur la différenciation des prix des vaccins pour les États et le gouvernement central.

Le Centre avait déclaré dans sa réponse du 9 mai que sa politique de vaccination avait été conçue pour assurer une distribution équitable avec une disponibilité limitée. Le gouvernement avait également fait valoir que la vaccination de l’ensemble du pays n’était pas possible en une seule fois en raison de la soudaineté de la deuxième vague.

Le gouvernement avait demandé au tribunal de ne pas s’ingérer dans la politique de vaccination et de faire confiance aux décisions de l’exécutif. Il avait dit qu’en raison de l’ampleur même de la pandémie, l’exécutif avait de la place pour le jeu libre en gardant à l’esprit l’intérêt public plus large.

