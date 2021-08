in

D’autres, cependant, qui ont eu moins de succès (mais semblent toujours être assez répandus en ligne) ont été un peu plus insidieux, souhaitant la mort aux personnes impliquées dans la tutelle de Britney Spears. Un tweet faisait allusion à une mort “mystérieuse” pour la juge Brenda Penny. Un autre a regroupé le juge avec d’autres ennemis du mouvement “Free Britney”, notant: “Je voudrais souhaiter à Jamie Spears, Brenda Penny, Sam Ingram et Lou Taylor une MORT LENTE ET DOULOUREUSE.”