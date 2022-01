Le juge de l’affaire Novak Djokovic « agité » par les preuves

Novak Djokovic espère rester en Australie et défendre son titre la semaine prochaine (Photo : Oscar Gonzalez/NurPhoto via .)

Le juge qui décidera si Novak Djokovic sera expulsé d’Australie ou non s’est demandé ce que la star du tennis aurait pu faire de plus pour entrer dans le pays.

Le Serbe est arrivé à Melbourne mercredi soir après avoir obtenu une dispense médicale pour jouer à l’Open d’Australie – une raison pour ne pas se faire vacciner contre le coronavirus – seulement pour voir son visa refusé.

Depuis lors, il est dans un hôtel de détention pour immigrants et une audience est en cours pour déterminer l’issue de son appel contre le rejet de son visa.

L’avocat Nick Wood, représentant le n°1 mondial, a expliqué comment la star du tennis avait suivi les conseils nécessaires avant de se rendre en Australie.

«Il avait absolument tout fait. Il s’était engagé avec tout ce qui était exigé de lui par Tennis Australia », a déclaré Wood.

‘Djokovic n’a même pas été identifié, comme il devrait l’être [as to where he went wrong].’

Le juge Anthony Kelly a écouté le cas de Djokovic lors de la séance du matin et a semblé d’accord avec les arguments avancés.

« Un professeur et un médecin éminemment qualifié ont produit et fourni au demandeur une dispense médicale », a-t-il déclaré.

Novak Djokovic est le champion en titre ayant remporté neuf fois l’Open d’Australie (Photo : TPN/.)

«En plus de cela, cette exemption médicale et la base sur laquelle elle a été accordée ont été accordées séparément par un autre groupe d’experts indépendants, établi par le gouvernement de l’État de Victoria. Et ce document était entre les mains du délégué.

« Et le point sur lequel je suis quelque peu agité est : qu’est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ? »

Alors que des problèmes techniques tourmentaient la Federal Circuit Court lundi matin, heure locale, Wood a poursuivi en expliquant comment Djokovic était « complètement confus » par la situation parce qu’il avait fait tout ce qui lui était demandé.

Les avocats du gouvernement présenteront leur cas après le déjeuner et feront valoir que Djokovic a tort de contester l’affirmation selon laquelle une infection antérieure est un motif d’exemption.

Ils disent que l’avis de l’ATAGI est clair qu’une infection passée n’est pas une contre-indication à l’infection et qu’à la place, une personne peut différer la vaccination de six mois après une maladie aiguë.

Djokovic a été testé positif pour Covid-19 le 16 décembre et n’a jamais révélé publiquement son statut vaccinal qui a provoqué un tollé étant donné que c’est une exigence que les joueurs de l’Open d’Australie soient vaccinés.

Le joueur de 34 ans a remporté le Grand Chelem à neuf reprises, mais il reste à voir s’il sera en lice pour défendre son titre lorsque le tournoi débutera le 17 janvier.



