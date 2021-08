Le juge de Trump ordonne à Biden de rétablir l’une des politiques d’immigration les plus cruelles de Trump

Presque immédiatement après l’entrée en fonction du président Joe Biden, son administration a commencé à annuler la politique de « rester au Mexique » de son prédécesseur Donald Trump, qui obligeait de nombreux demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud des États-Unis à rester au Mexique en attendant une audience sur leur demande d’asile.

Dans une note expliquant pourquoi l’administration Biden a abandonné « Rester au Mexique », le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a fait valoir que le programme vidait des ressources limitées en matière de sécurité aux frontières, nécessitait des négociations diplomatiques avec les responsables mexicains qui « s’éloignent d’autres éléments qui doivent nécessairement être plus centraux. à la relation bilatérale », et a forcé de nombreux migrants à vivre dans des conditions sordides sans « un accès stable au logement, aux revenus et à la sécurité ».

Vendredi, cependant, un juge nommé par Trump auprès d’un tribunal fédéral du Texas a effectivement ordonné au gouvernement fédéral de rétablir cette politique de l’ère Trump – qui est officiellement connue sous le nom de Protocoles de protection des migrants (MPP) – de manière permanente. L’opinion du juge Matthew Kacsmaryk dans Texas v. Biden avance l’argument invraisemblable qu’une loi fédérale sur l’immigration promulguée par le Congrès en 1996 rend obligatoire la politique Rester au Mexique, à moins que le gouvernement fédéral ne détienne tous les demandeurs d’asile qui ne sont pas renvoyés au Mexique.

La politique de Trump de rester au Mexique n’a été mise en œuvre qu’au début de 2019. Ainsi, le résultat de l’opinion de Kacsmaryk est que le gouvernement fédéral a enfreint cette loi de 1996 pour la moitié de l’administration Clinton, l’ensemble de l’administration George W. Bush, l’ensemble de l’administration Obama, et la plupart de l’administration Trump.

En réalité, cette loi fédérale de 1996 fait partie d’un ensemble de lois et de doctrines constitutionnelles offrant aux agents de l’immigration de multiples options lorsqu’un demandeur d’asile arrive à la frontière américano-mexicaine. Une disposition de la loi fédérale sur l’immigration prévoit que la plupart de ces demandeurs d’asile « seront détenus » en attendant une audience.

La deuxième option est celle mise en œuvre par la politique de Trump de rester au Mexique. Lorsqu’un demandeur d’asile arrive par voie terrestre du Mexique, le gouvernement peut « renvoyer » ce demandeur d’asile au Mexique pendant que l’immigrant potentiel attend une audience.

Mais une autre loi fédérale promulguée la même année, donne aux fonctionnaires fédéraux une troisième option. Le gouvernement peut « libérer sur parole aux États-Unis » un immigrant cherchant à être admis dans ce pays « pour des raisons humanitaires urgentes ou d’intérêt public important ». Ainsi, si les autorités compétentes déterminent qu’il existe des raisons adéquates de le faire, un immigrant peut rester aux États-Unis sans être détenu avant son audition.

Le gouvernement fédéral a créé des programmes spéciaux de libération conditionnelle pour certaines catégories d’immigrants, notamment les Haïtiens et les Cubains ayant de la famille aux États-Unis, ainsi que les enfants et les membres de la famille des enfants d’Amérique centrale. D’autres immigrants peuvent demander une libération conditionnelle sur une base individuelle.

L’opinion de Kacsmaryk ignore largement cette troisième option. Il affirme que la loi fédérale sur l’immigration « n’offre au gouvernement que deux options vis-à-vis des étrangers demandeurs d’asile : (1) la détention obligatoire ; ou (2) retourner dans un territoire contigu. Puis, après avoir effectivement effacé la capacité du gouvernement à accorder une libération conditionnelle aux demandeurs d’asile, Kacsmaryk ordonne à l’administration Biden de rétablir la politique Rester au Mexique « jusqu’à ce que le gouvernement fédéral dispose d’une capacité de détention suffisante pour détenir tous les étrangers soumis à une détention obligatoire. … sans libérer aucun étranger faute de moyens de détention.

De plus, les tribunaux et les responsables fédéraux de l’immigration reconnaissent depuis longtemps que le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de ne pas intenter de poursuites contre des immigrants individuels en vertu d’une doctrine connue sous le nom de « pouvoir discrétionnaire ».

Tout cela est un long chemin pour dire que l’opinion de Kacsmaryk est complètement fausse. Il ignore une disposition clé de la loi fédérale, ainsi que des principes plus larges qui ont longtemps guidé l’application de la loi en matière d’immigration. Mais l’opinion de Kacsmaryk n’est pas une attaque isolée contre la politique d’immigration de Biden et l’état de droit. Presque immédiatement après l’entrée en fonction de Biden, les juges fédéraux conservateurs ont commencé à saboter les politiques d’immigration du nouveau président.

De plus, la décision de Kacsmaryk devrait être portée en appel devant la Cour d’appel du cinquième circuit, l’un des tribunaux les plus conservateurs du pays, puis potentiellement devant une Cour suprême où les candidats républicains ont une majorité qualifiée de 6-3.

Ainsi, alors que l’opinion de Kacsmaryk est erronée sur la loi, il n’y a aucune garantie qu’elle sera renversée par un tribunal supérieur.

Kacsmaryk obligerait le gouvernement à franchir des obstacles impossibles avant de pouvoir modifier la politique frontalière de Trump

Kacsmaryk propose deux raisons imbriquées pour rétablir la politique frontalière de Trump. Le premier est son affirmation erronée selon laquelle le gouvernement n’a que deux options lorsqu’un demandeur d’asile arrive à la frontière sud. La seconde est que Kacsmaryk affirme que l’administration Biden n’a pas franchi les étapes procédurales appropriées lorsqu’elle a mis en œuvre une nouvelle politique.

En règle générale, les agences fédérales doivent proposer une « analyse motivée » expliquant pourquoi elles ont décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique avant que cette politique puisse entrer en vigueur. Et cette exigence oblige parfois les tribunaux à annuler une politique parce que le gouvernement ne s’est pas suffisamment expliqué.

Dans Department of Homeland Security v. Regents of the University of California (2020), par exemple, la Cour suprême a jugé que l’administration Trump n’avait pas fourni d’explication adéquate lorsqu’elle a tenté d’annuler le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui permet à des centaines de milliers d’immigrants sans papiers de travailler et de rester aux États-Unis.

En général, cependant, cette exigence d’« analyse raisonnée » n’est pas particulièrement difficile à surmonter. Comme l’a expliqué le cinquième circuit, un tribunal “ne peut pas substituer son propre jugement à celui de l’agence”. Au contraire, « si les raisons et les choix politiques de l’agence sont conformes à des normes minimales de rationalité, alors ses actions sont raisonnables et doivent être respectées ».

Le 1er juin, le secrétaire Mayorkas a publié un mémorandum de sept pages qui explique en détail les raisons pour lesquelles l’administration Biden a mis fin à la politique Rester au Mexique.

Entre autres choses, Mayorkas a conclu que la politique de l’ère Trump a détourné des ressources limitées d’application de l’immigration pour « construire, gérer, doter en personnel et sécuriser des installations d’audience spécialisées en matière d’immigration » et à des activités telles que le transport des demandeurs d’asile du Mexique vers leurs audiences. La politique a également pesé sur les agents de l’immigration car de nombreux demandeurs d’asile à qui l’on a demandé d’attendre au Mexique ont tenté à plusieurs reprises de traverser la frontière. Et que la politique de l’ère Trump « a joué un rôle démesuré dans l’engagement du ministère avec le gouvernement du Mexique », limitant la capacité de l’administration à poursuivre d’autres objectifs plus efficaces dans ses négociations diplomatiques avec le Mexique.

Kacsmaryk affirme que l’administration Biden n’a pas fourni d’explication suffisamment motivée pour expliquer pourquoi elle a changé sa politique parce que la note de Mayorkas n’a pas prêté suffisamment d’attention à certains arguments de politique conservatrice – comme la crainte que “” la suspension du MPP, ainsi que d’autres politiques, conduirait à une résurgence d’étrangers illégaux tentant de traverser illégalement la frontière.

Il va sans dire qu’un organisme fédéral ne devrait pas être tenu d’examiner tous les arguments possibles contre une nouvelle politique — s’il était obligé de le faire, aucune politique ne pourrait jamais être mise en œuvre parce que quelqu’un pourra toujours inventer un nouvel argument contre cela. politique. En théorie, cependant, l’administration Biden pourrait surmonter bon nombre des objections de Kacsmaryk à la nouvelle politique en rédigeant une note plus détaillée.

Le plus gros problème avec l’opinion de Kacsmaryk, comme indiqué ci-dessus, est que le juge nommé par Trump prétend que le gouvernement n’a que deux options lorsqu’il est confronté à un demandeur d’asile à la frontière sud, alors qu’en fait le gouvernement peut autoriser un demandeur d’asile à rester dans aux États-Unis pendant que leur affaire est pendante.

L’ordre de Kacsmaryk exige en fait que le gouvernement fédéral laisse en vigueur la politique Rester au Mexique en vigueur de façon permanente, à moins qu’il ne construise suffisamment de centres de détention pour héberger toutes les dizaines de milliers de personnes qui arrivent à la frontière pour demander l’asile.

L’opinion de Kacsmaryk n’est que la dernière tentative d’un juge de droite de saboter la politique d’immigration de Biden

Kacsmaryk est l’une des nombreuses personnes nommées par Trump à la magistrature fédérale qui semble avoir été choisie en grande partie en raison de ses opinions politiques inhabituellement conservatrices. Avant de devenir juge, Kacsmaryk était avocat général adjoint du First Liberty Institute, un cabinet qui plaide en grande partie au nom des causes de la droite religieuse. Dans ses écrits antérieurs, il a qualifié le fait d’être transgenre de « trouble mental » et a affirmé que les homosexuels étaient « désordonnés ».

Pas plus tard qu’en 2015, Kacsmaryk a publié un article dénonçant une « révolution sexuelle » qui « recherchait l’affirmation publique du mensonge selon lequel la personne humaine est une goutte autonome de Silly Putty sans contrainte par la nature ou la biologie, et que le mariage, la sexualité, l’identité de genre et même l’enfant à naître doit céder aux désirs érotiques des adultes libérés.

Il est également le troisième juge fédéral conservateur du Texas à invalider une politique d’immigration soutenue par l’administration Biden.

Le premier jour de mandat de Biden, son administration a annoncé une pause de 100 jours sur les expulsions. Moins d’une semaine plus tard, le juge Drew Tipton, nommé par Trump, a bloqué cette pause sur les expulsions. La décision de Tipton était en contradiction avec une longue série de décisions de la Cour suprême estimant que les tribunaux devraient être très réticents à intervenir lorsque le gouvernement décide de ne pas prendre une mesure d’exécution particulière.

Plus récemment, le juge Andrew Hanen, un juge dont les penchants nativistes sont si largement connus que les plaignants anti-immigrants recherchent souvent sa salle d’audience pour bénéficier d’une audience amicale, a annulé le programme DACA.

Les décisions de la Cour suprême sont censées donner aux fonctionnaires fédéraux une grande latitude pour façonner la politique d’immigration – et accorder la clémence aux immigrants individuels. Comme la Cour l’a expliqué dans Arizona c. États-Unis (2012), « une caractéristique principale du système de renvoi est le large pouvoir discrétionnaire exercé par les agents d’immigration ».

Mais des juges comme Kacsmaryk, Tipton et Hanen semblent désireux de priver l’administration Biden de ce pouvoir discrétionnaire. Avec une Cour suprême conservatrice 6-3 supervisant le pouvoir judiciaire, ces juges peuvent très bien s’en tirer.