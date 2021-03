Le juge décide que Google doit faire face à une action en justice alléguant que Chrome suit les utilisateurs en mode navigation privée

Un juge californien a statué que Google doit faire face à un recours collectif alléguant qu’il suit secrètement l’activité en ligne des utilisateurs de Chrome même lorsqu’ils utilisent le navigateur dans son mode Incognito axé sur la confidentialité (via Bloomberg).

Le procès a été intenté en juin par trois plaignants, alléguant que Google récupère les données des utilisateurs via Google Analytics, Google Ad Manager et d’autres applications et plug-ins de sites Web, y compris des applications pour smartphone, que les utilisateurs cliquent ou non sur les publicités prises en charge par Google.

Les plaignants affirment que Google trompe donc les clients en leur faisant croire qu’ils contrôlent les informations qu’ils partagent avec l’entreprise lorsqu’ils utilisent le mode de navigation privée de Chrome et, ce faisant, enfreignent les lois fédérales sur l’écoute électronique.

Selon les plaignants, le procès couvre probablement «des millions» d’utilisateurs de Google qui, depuis le 1er juin 2016, ont navigué sur Internet en mode Incognito. Le recours collectif proposé réclame donc 5 000 $ de dommages-intérêts par utilisateur pour des violations des lois fédérales sur l’écoute électronique et des lois californiennes sur la protection de la vie privée, s’élevant à au moins 5 milliards de dollars.

Google a tenté de faire rejeter l’affaire en faisant valoir que les plaignants avaient consenti à sa politique de confidentialité, qui, selon la société, divulgue explicitement ses pratiques de protection des données.

« Google précise également que » Incognito « ne signifie pas » invisible « et que l’activité de l’utilisateur au cours de cette session peut être visible par les sites Web qu’il visite, ainsi que par tout service d’analyse ou de publicité tiers utilisé par les sites Web visités », a déclaré Google dans un dépôt au tribunal.

Cependant, la juge de district américaine Lucy Koh a statué que la société « n’a pas informé les utilisateurs que Google s’engage dans la collecte de données présumée alors que l’utilisateur est en mode de navigation privée ».

Google a déclaré qu’il se défendrait «vigoureusement» contre ces allégations.