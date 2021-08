Le juge décide que le mandat du masque du district scolaire de Phoenix ne viole pas la loi de l’État ⋆ .

in

Un juge a statué que le Phoenix Union High School District (PUHSD) n’avait pas violé la loi de l’État en délivrant un mandat de masque, car la loi n’entre en vigueur que 45 jours après la fin de la dernière session législative le 29 septembre.

Le professeur de sciences Douglas Hester, représenté par Alexander Kolodin, a déposé une plainte contre le Phoenix Union High School District (PUHSD) pour sa décision d’instituer un mandat de masque malgré la disposition du budget de l’État pour l’exercice 2022, qui interdisait aux écoles d’exiger des couvre-visages.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Randall H. Warner, a entendu les plaidoiries orales vendredi et a rendu sa décision lundi.

Kolodin a fait valoir que PUHSD violait la loi de l’État et que la clause de rétroactivité de la loi rendait la loi sur le mandat de masque effective immédiatement. Il a déclaré que la loi était une mesure de crédits, l’empêchant d’avoir besoin d’un vote des deux tiers pour entrer en vigueur avant la fin des 45 jours.

Warner a rejeté la demande du plaignant d’une ordonnance restrictive temporaire, écrivant dans la décision qu’une « clause de rétroactivité n’est pas une clause d’urgence », donc pour entrer en vigueur immédiatement, un vote des deux tiers serait toujours requis. Il a réfuté l’argument de Kolodin selon lequel la loi est une mesure de crédits et a déclaré que le PUHSD n’avait pas violé la loi de l’État parce que les écoles ont le pouvoir, en vertu de la loi de l’Arizona, de “protéger les élèves et d’assurer le bon fonctionnement des écoles”.

Cependant, Warner a rejeté la requête de PUHSD visant à rejeter l’affaire. Le défendeur a fait valoir que la poursuite devait être rejetée en raison de son caractère « prématuré », mais le juge a donné au plaignant la possibilité de modifier la plainte dans les 45 jours.

“Nous sommes ravis que le juge ait semblé reconnaître que la législature a le pouvoir d’interdire aux écoles d’imposer des mandats de masque”, a déclaré Kolodin dans un communiqué au sujet de la décision. “Nous sommes également ravis que le juge ait rejeté la requête en rejet des défendeurs avec des instructions pour que le demandeur revienne vers lui si le mandat du district scolaire de Phoenix Union est toujours en place à l’approche du 29 septembre.”

Phoenix Union compte environ 28 000 étudiants et 4 000 employés. Richard Franco, un porte-parole du PUHSD, a confirmé la décision du district de mandater le masque.

“Nous soutenons notre décision d’exiger des masques pour le moment et restons fermes dans notre engagement à faire tout notre possible pour protéger notre personnel, nos étudiants, nos familles et la communauté au sens large”, a-t-il déclaré dans un communiqué.